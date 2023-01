Strepitosa vittoria della Pallavolo Casciavola in Serie D

Fermo il campionato di serie C, è scesa in campo solo la squadra partecipante alla Serie D. La vittoria che non ti aspetti è quella dal sapore più bello. La Katinka Travel sfodera una prestazione super e batte 3-0 la quarta forza del campionato. La partita inizia nel segno delle ospiti che costringono coach Sabrina Bertini a richiamare Corsini e compagne che reagiscono immediatamente tanto da riuscire a portarsi sul 21-17 e obbligando Rosignano a usufruire del time out. Da questo momento in poi le squadre procedono punto punto arrivando ai vantaggi dove, grazie a un'ottima battuta di Lancioni le rossoblu hanno la meglio sulle avversarie ai vantaggi.

Secondo set che si mantiene in parità fino al break di vantaggio che riesce a costruire la Katinka Travel. Le casciavoline prendono coraggio e chiudono il set 25-20. Nel terzo parziale inizialmente dominano le padrone di casa che si portano sul 12-7, Rosignano non si arrende e piazza un break che le riporta avanti sul 14-15. Le rossoblu mantengono la giusta concentrazione e una voglia di vincere pazzesca, così riescono a portarsi sul 22-21, prima di mettere a terrà altri due punti e procurarsi tre match point. Svanito il primo, al secondo tentativo arriva il punto che chiude la partita e scatena l'esultanza sugli spalti, oltre alla bellissima corsa delle casciavolino verso il loro capitano Allegra Gherardi costretta a soffrire in tribuna da un brutto infortunio.