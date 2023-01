Pallavolo Casciavola: fari puntati sul campionato di Serie D

Mentre il campionato di serie C osserva due settimane di riposo, continua regolarmente quello di serie D. Dopo due trasferte consecutive torna al Pala Pediatrica la Katinka Travel che per la seconda giornata del campionato di serie D affronta, sabato 21 gennaio alle 18, il Sei Rose Rosignano che occupa il quarto posto in classifica a soli due punti dalla terza piazza. Un impegno difficile quindi che arriva una settimana dopo la bella impresa di Filattiera e da quel successo che le casciavoline dovranno ripartire con la consapevolezza di affrontare un avversario certamente più quotato, ma che può essere battuto se verrà ripetuta la prestazione messa in campo in lunigiana.



Sabrina Bertini, priva della lungodegente Allegra Gherardi, il capitano dovrà sottoporsi ad un intervento al ginocchio infortunato, spera di recuperare Viegi, altrimenti sarà Lancioni, come fatto a Filattiera e proporsi nel ruolo di alzatrice. Questa comunque la rosa a disposizione della coach rossoblu: alzatrici: Di Coscio e Pancani; centrali Isolani, Pugliesi, Marino; schiacciatrici: Caponi, Rutinelli, Lenzi, Nanni; opposti: Corsini, Bandecchi; liberi: Centi, Lancioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.