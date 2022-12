Due impegni casalinghi per la Pallavolo Casciavola in Serie C e Serie D

Le formazioni rossoblu alle prese con due gare importanti per il prosieguo dei rispettivi campionati.

SERIE C. Sfida delicatissima quella di sabato 10 dicembre alle 18 al Pala Pediatrica dove la PediaTuss attende la visita del Nottolini Capannoli, formazione che attualmente si trova in coda alla classifica ma che nell’ultimo turno di campionato è parsa rigenerata al punto da superare al tie break il Volley Cecina. Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza che le ragazze di Tagliagambe non possono lasciarsi sfuggire se vogliono uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica.

La squadra è consapevole delle difficoltà del momento, ma lavora sodo per uscire da questa mancanza di risultati, il coach rossoblu per la sfida contro le bianconere lucchesi avrà a disposizione l’intera rosa, fatta eccezione della lungodegente Barsacchi: alzatrici: Liuzzo, Paoletti; centrali: Lichota, Gori, Luppichini; schiacciatrici: Gaibotti, Messina, Pietrini; opposti: Sgherri, Vaccaro; liberi: Tellini, Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.

SERIE D. Dopo aver osservato il turno di riposo coinciso, con quello infrasettimanale, torna in campo la Katinka Travel nel campionato di serie D e lo fa affrontando un derby importante come quello contro il VBC Calci. Si gioca al Pala Pediatrica sabato 10 dicembre alle 21 e le ragazze di Sabrina Bertini sono chiamate a ripetere la bella prestazione messa in campo sabato scorso in casa della capolista Jenco Viareggio. Di fronte una squadra esperta, tosta e quadrata, servirà proprio una prestazione sopra le righe per riuscire a portare a casa un risultato positivo che darebbe linfa vitale alla classifica delle rossoblu.

La Katinka Travel avrà a disposizione la rosa al completo fatta eccezione di Caciagli ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia, al suo posto ci sarà Marino, classe 2007. Palleggiatrici: Viegi, Di Coscio; centrali Isolani, Pugliesi, Marino; schiacciatrici: Gherardi, Caponi, Rutinelli, Nanni; opposti: Corsini, Bandecchi; liberi: Centi, Lancioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45. La direzione di gara sarà affidata alla signora Valentina Ferri.