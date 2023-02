La Pallavolo Casciavola torna in campo: occhi puntati sul derby con Cascina

Il derby di Cascina monopolizza l’attenzione in casa rossoblù, ma occhi puntati anche sulla capolista di serie D Massa che sfida la Katinka Travel

SERIE C. Tempo di derby, sabato 11 febbraio alle 21 alla palestra di via Galilei la PediaTuss Casciavola va in visita alla Pallavolo Cascina capolista a pari merito con il Tre-emme Versilia. Una partita che si presenta da sola e che nasconde molte insidie. In casa rossoblu si conta sulla voglia di riscattare lo scivolone della partita di andata e la giovane squadra di Tagliagambe pare in netta ripresa rispetto ad un girone fa, quando le difficoltà erano molte e legate anche agli infortuni.

La vittoria di sabato scorso contro Donoratico si inserisce proprio in questo percorso di crescita e l'auspicio è che il derby possa rappresentare un ulteriore step. Servirà una prestazione di alto livello per venire a capo della partita, le cascinesi sono giocatrici esperte e corrono sulle ali dell'entusiasmo della classifica che le vede già dentro la zona playoff. La PediaTuss si schiererà al completo con la seguente rosa: alzatrici: Liuzzo, Paoletti; le centrali: Lichota, Gori, Luppichini; le schiacciatrici: Gaibotti, Messina, Pietrini e Sgherri; l'opposto: Vaccaro; e i liberi: Tellini, Di Matteo. La partita sarà come sempre trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

SERIE D. La Katinka Travel dopo due trasferte infruttuose sui campi di formazioni di bassa classifica, torna al Pala Pediatrica per sfidare la capolista del campionato Robur Massa, squadra fra le più in forma del momento. In casa rossoblu c’è bisogno di invertire il trend negativo che ha attanagliato la squadra dopo il successo contro Rosignano, c’è necessità di ripartire da quella prestazione dimenticando quello che è stato il mese successivo, fra eliminazione nel campionato under 18 e la doppia sconfitta in serie D. Le stagioni sono fatte di cicli: alcuni vincenti, altri meno, momenti esaltanti e momenti difficili da superare con la compattezza del gruppo, ma soprattutto tenendo sempre lo sguardo rivolto in avanti, senza mai voltarsi indietro a ripensare a quello che poteva essere e non è stato. Soprattutto una squadra giovane come quella rossoblu deve guardare l’orizzonte, perché i traguardi da raggiungere a 17-18 anni, sono certamente maggiori di quelli eventualmente lasciati per strada.



Contro la Robur Massa sarà una partita difficile, ma anche l’occasione giusta per giocare senza pressione, ma anche con la convinzione di poter giocare un brutto scherzo alle Apuane già messe in seria difficoltà nella gara di andata. Per questa partita Sabrina Bertini avrà a disposizione l’intera rosa al netto di Gherardi e Rutinelli. Alzatrici: Viegi, Di Coscio; centrali: Caciagli, Isolani, Pugliesi, Schiacciatrici: Caponi, Nanni, Lenzi; Opposti: Corsini, Bandecchi; liberi: Centi, Lancioni. Si gioca sabato 11 febbraio alle 18, diretta su Pallavolo Casciavola Channel piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.