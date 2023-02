La PediaTuss Casciavola a caccia della vittoria tra le mura amiche

SERIE C. Dopo la bella vittoria nel derby contro la Pallavolo Cascina, la PediaTuss Casciavola è attesa ad un vero e proprio esame di maturità fra le mura amiche del Pala Pediatrica dove, sabato 18 febbraio alle 18 attende la visita dell’UnionVolley Riotorto, squadra che in classifica occupa una lusinghiera quinta posizione con cinque punti di vantaggio sulla formazione rossoblu. La squadra di Tagliagambe, in serie positiva da due turni, ma che in queste prima quattro gare del girone di ritorno ha sempre portato a casa punti, deve confermare i progressi mostrati rispetto al girone di andata per cercare di risalire più posizioni possibile per dimostrare, una volta di più, che il girone di andata non ha rispecchiato il reale valore della squadra.



Per questa sfida coach Tagliagambe, oltre alla lungodegente Barsacchi, dovrà fare a meno anche di Sgherri e quindi potrà contare sulle seguenti atlete. Alzatrici: Liuzzo, Paoletti; centrali: Lichota, Gori, Luppichini; schiacciatrici: Gaibotti, Messina, Pietrini; opposto: Vaccaro; liberi: Tellini, Di Matteo. La partita sarà come sempre trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.

SERIE D. Trasferta a Livorno per la Katinka Travel Casciavola che nel campionato di serie D sarà impegnata sabato 18 febbraio alle 18:30 alla palestra Follati dove affronterà il Volley Livorno, squadra che in classifica sopravanza le rossoblu di una posizione e tre punti. La giovane squadra casciavolina è si reduce dalla sconfitta contro la Robur Massa, ma in quella occasione ha mostrato segni di ripresa rispetto alle due precedenti partite ed a Livorno ci si aspetta un ulteriore segnale che il periodo negativo possa essere messo alle spalle. Non sarà una partita facile e dovrà essere affrontata con lo spirito che ha contraddistinto Corsini e compagne nell’ultima uscita. Un risultato positivo è alla portata della Katinka Travel a patto che la squadra riesca a scendere in campo con la mente sgombra dalle paure, consapevoli che se giocano secondo le loro possibilità, nessun risultato è loro precluso.

Assente Gherardi e con Rutinelli e Isolani a mezzo servizio, Sabrina Bertini potrà fare affidamento sulla seguente rosa: alzatrici: Viegi, Di Coscio; centrali: Caciagli, Isolani, Pugliesi, Schiacciatrici: Caponi, Nanni, Lenzi; opposti: Corsini, Bandecchi; liberi: Centi, Lancioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel 2 piattaforma YouTube a partire dalle 18:15.