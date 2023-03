Finale di stagione per la Pallavolo Casciavola: in Serie D rossoblu a caccia di punti per i playout

SERIE C. Terz'ultima giornata del campionato di serie C e la PediaTuss Casciavola attende la visita, sabato 18 marzo alle 18 dell'Oasi Viareggio. La formazione casciavolina giunge a questa sfida forte delle due vittorie consecutive che hanno certificato la sicura permanenza in serie C anche per la prossima stagione, ma più che guardarsi alle spalle adesso c'è la voglia di finire la stagione nel miglior modo possibile, confermando come minimo il sesto posto finale e magari, con pizzico di fortuna, scalare anche una posizione oggi lontana cinque lunghezze.

Dalla Versilia arriverà una squadra che ha ancora una flebile speranza di agganciare il terzo posto, anche se molte delle loro chance si sono volatilizzate con la sconfitta interna di sabato nello scontro diretto contro il Dream Volley Pisa. Ci sarà da aspettarsi una bella sfida, giocata a viso aperto con la squadra di Tagliagambe che dovrà tirare fuori tutto il suo meglio per spuntarla.

In casa rossoblu si deve ancora fare i conti con le condizioni di Sgherri e Lichota che comunque dovrebbero essere quanto meno fra le convocate, per tanto la rosa a disposizione del coach sarà formata dalle alzatrici: Liuzzo, Paoletti; dai centrali: Lichota, Gori, Luppichini; dalle schiacciatrici: Gaibotti, Messina, Sgherri, Frangioni e Pietrini; dall'opposto: Vaccaro; e dai liberi: Tellini, Di Matteo. La partita sarà come sempre trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.

SERIE D. Trasferta vicina ma ricca di insidie per la Katinka Travel che sabato 18 marzo alle 18 rende visita al VBC Calci, formazione che nelle ultime settimane ha inanellato una buona serie di risultati tanto da mettere insieme 3 vittorie nelle ultime quattro partite con l’unica sconfitta patita ad opera della capolista Massa. La formazione rossoblu, a digiuno di punti ormai dal lontano 21 gennaio, deve assolutamente invertire la tendenza per conquistare almeno il piazzamento nei play-out che valgono la salvezza. Corsini e compagne devono ripartire dalla buona prova messa in mostra sabato scorso contro lo Jenco Viareggio aggiungendo quella continuità necessaria ed un pizzico di sangue freddo nei momenti topici dei parziali.

Priva ancora di Gherardi e Di Coscio, Sabrina Bertini potrà contare sulla seguente rosa: alzatrici: Viegi, Lancioni; i centrali: Caciagli, Isolani, Pugliesi, le schiacciatrici: Caponi, Nanni, Rutinelli; gli opposti: Corsini, Bandecchi; ed il libero: Centi. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel 2, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.