La Pallavolo Casciavola in viaggio verso il finale di stagione

SERIE C. Ultima giornata della stagione regolare per la PediaTuss Casciavola che con la qualificazione ai playoff già in tasca si accinge ad affrontare, sabato 20 aprile alle 18, l’Oasi Viareggio, formazione che ha più niente da chiedere a questo campionato, ma che certamente vorrà chiudere nel miglior modo possibile regalando una soddisfazione al suo pubblico.

Dal canto della PediaTuss questa sfida apparentemente prima di significato, ne assume uno molto importante se si va a considerare che per determinare la griglia del calendario playoff si terrà conto della classifica avulsa fra le seconde degli altri gironi e così con una vittoria le rossoblu potrebbero agganciare una buona posizione per affrontare al meglio gli spareggi promozione.

Dopo i recuperi importanti di Vaccaro e Barsacchi, viste in campo nella vittoria di sabato scorso contro il Volley Livorno, coach Tagliagambe avrà a disposizione l’intera rosa così formata. Palleggiatori: Liuzzo, Panelli; centrali: Gori, Ciampalini, Marino; schiacciatrici: Messina, Sgherri, Raniero, Barsacchi; opposti: Lari, Vaccaro; liberi: Marsili, Tellini. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.

SERIE D. Giornata numero 23 nel campionato di serie D e la Katinka Travel affronterà, sabato 20 aprile alle 21, lo Jenco Viareggio, formazione che si trova in sesta posizione, distante dalle prime tre posizioni di classifica, ma nel contempo abbondantemente fuori dalla lotta per non retrocedere, nella quale invece è coinvolta la squadra casciavoline che deve assolutamente muovere la classifica per tenere la quartultima posizione che da diritto a partecipare ai playout salvezza.

Le rossoblu, in serie negative da quattro turno sono chiamate ad una prova autorevole come hanno saputo fare nel girone di andata, quando sono andate a conquistare punti anche quando il pronostico le vedeva chiuse. Una squadra, la Katinka Travel, che ha nelle sue corde l’impresa, ma che essenzialmente ha bisogno di ritrovare quella fiducia che da qualche settimana è venuta meno.

Coach Alberizzi potrà contare sull’intera rosa così formata. Palleggiatori: Di Coscio, Lancioni; centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli, Pugliesi; schiacciatrici: Caponi, Nanni, Puccini; opposti: Grande, Corsini; liberi: Centi, Funel. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.