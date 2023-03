Sfida da dentro o fuori per la Pallavolo Casciavola in Serie D

SERIE C. Ultima trasferta della stagione per la PediaTuss che sabato 25 marzo alle 17:30 affronterà a Capannori il fanalino di coda Nottolini, una formazione da non sottovalutare perché, se è vero che la classifica la vede mestamente ultima con appena sei punti, si tratta di una squadra giovane, interamente under 18, con ottime qualità e che se si esalta può rendere la vita difficile a tutte le avversarie.

D’altro canto la PediaTuss arriva a questa sfida senza alcuna esigenza di classifica se non quella di chiudere il più possibile in alto e continuare in quella serie positiva ormai in corso da diverse settimane. L’obiettivo minimo è il sesto posto finale, occupato adesso dal Riotorto che ha gli stessi punti delle rossoblu, ma con un pizzico di buona sorte non è del tutto escluso che con sei punti nelle restanti due partite, si possa anche arpionare la quinta piazza che metterebbe la ciliegina sulla torta di un girone di ritorno di ottimo livello.

Coach Tagliagambe dovrebbe avere a disposizione l’intera rosa così composta. Alzatrici: Liuzzo, Paoletti; dai centrali: Lichota, Gori, Luppichini; dalle schiacciatrici: Gaibotti, Messina, Sgherri e Pietrini; dall’opposto: Vaccaro; e dai liberi: Tellini, Di Matteo. La partita sarà come sempre trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:15.

SERIE D. Partita da dentro o fuori per la Katinka Travel che nella penultima giornata del campionato di serie D affronta un vero e proprio spareggio sul campo degli Ospedalieri Pisa. Entrambe le squadre sono appaiate a quota 18 punti ed occupano la terzultima piazza. Chi vince con molta probabilità si giocherà la permanenza nella categoria attraverso la lotteria dei playout, chi perde invece dovrà dire addio alla serie D.

Un derby quindi che vale tantissimo, un derby che avrebbe meritato anche una cornice di pubblico adeguata ed invece si giocherà a porte chiuse perché l'impianto di Oratoio degli Ospedalieri non è omologato per accogliere gli spettatori. La formazione rossoblu arriva a questa partita con il fardello delle 8 sconfitte di fila che l'hanno portata da guardare la parte alta della classifica a lottare per non retrocedere, servirà una prova di carattere come non si è visto nelle ultime settimane a cominciare dall'ultima partita giocata a Calci, dove da un punto di vista tecnico la squadra ha dato buone risposte, ma dove è mancata nei momenti topici per eccessivo timore.

Dopo questa partita non ci saranno altre prove di appello, occorre 'faccia tosta' e gettare il cuore oltre l'ostacolo per difendere una categoria che è un patrimonio della società, ma anche un valore aggiunto per delle ragazze, giovanissime, quasi tutte classe 2006. Si gioca alle 18 di sabato 25 e Sabrina Bertini, stanti le assenze di Gherardi e Di Coscio, potrà contare sulle seguenti giocatrici. Alzatrici: Viegi, Lancioni; centrali: Caciagli, Isolani, Pugliesi, schiacciatrici: Caponi, Nanni, Rutinelli; opposti: Corsini, Bandecchi; libero: Centi. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel 2, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.