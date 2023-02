Pallavolo Casciavola: ritorna in campo la Serie C

SERIE C. Torna il campionato di serie C dopo due settimane di stop e la PediaTuss Casciavola riparte dal Pala Pediatrica dove, sabato 4 febbraio alle 18, affronterà l'Ecoresort Donoratico. Le rossoblu ripartono dai due tie break persi in questo avvio di girone di ritorno, ma anche dalla convinzione che il brutto periodo patito nella prima fase del campionato possa essere alle spalle. Non sarà un impegno semplice quello di sabato perché il Donoratico dell'ex coach rossoblu Fabrizio Ricoveri, si presenta come quinta forza del campionato, ma soprattutto è reduce dal derby vinto contro i vicini di casa del Volley Cecina.

Da parte della squadra di Tagliagambe servirà una prestazione come quella mostrata nei 'set dispari' delle ultime due partite e servirà trovare quella continuità che fino ad oggi è mancata. La PediaTuss si schiererà al completo con la seguente rosa: alzatrici: Liuzzo, Paoletti; le centrali: Lichota, Gori, Luppichini; le schiacciatrici: Gaibotti, Messina, Pietrini; gli opposti: Sgherri, Vaccaro; e i liberi: Tellini, Di Matteo. La partita sarà come sempre trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.

SERIE D. Seconda trasferta consecutiva per la Katinka Travel che dopo l’inopinata sconfitta contro il fanalino di coda Pallavolo Grosseto si mette in viaggio verso Pontedera dove sabato 4 febbraio alle 21 andrà a sfidare un’altra squadra in coda alla classifica: l’Ambra Cavallini che ha cambiato molto nelle ultime settimane e che rappresenta sempre un ostacolo difficile da superare anche in considerazione della maggior esperienza delle avversarie dall’età media decisamente superiore rispetto alle rossoblu.

Corsini e compagne dovranno dimenticarsi in fretta della gara di sabato scorso, giocare con la dovuta tranquillità così come accaduto in occasione delle vittorie con Filattiera e Rosignano, perché solo così riescono a rendere al meglio mostrando tutte le loro capacità che sono senza dubbio di grande qualità. Sabrina Bertini, oltre alla lungodegente Gherardi, dovrà fare a meno di Rutinelli fermata da un problema muscolare. Questa la rosa a disposizione della coach rossoblu. alzatrici: Di Coscio e Viegi; centrali Isolani, Pugliesi, Marino; schiacciatrici: Caponi, Lenzi, Nanni; opposti: Corsini, Bandecchi; liberi: Centi, Lancioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.