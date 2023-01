La Pallavolo Casciavola inaugura il 2023 con due trasferte complicate

Due trasferte difficili aprono il 2023 della Pallavolo Casciavola.

SERIE C. Dopo la pausa natalizia, che è coincisa anche con la fine del girone di andata, torna in campo la PediaTuss Casciavola che si ritrova ad affrontare, sabato 7 gennaio alle 21:15, il Volley Cecina compagine partita con il freno a mano tirato, ma che nelle ultime settimana sta ritrovando verve e smalto che in tanti gli avevano accreditato ad inizio stagione.

E' un avvio del girone di ritorno impegnativo per le casciavoline, che devono dimenticarsi della vittoria nella gara di andata e andare al Pala Frontera con il coltello fra i denti se vogliono sperare di portare a casa un risultato positivo. La prima gara dopo una lunga sosta è sempre un’incognita ma c’è da augurarsi che l’approccio sia quello giusto, perché fare punti in quel di Cecina vorrebbe dire mettere una bella ipoteca sulla salvezza.

Al netto della lungo degente Barsacchi, coach Tagliagambe avrà a disposizione l’intera rosa composta dalle alzatrici: Liuzzo, Paoletti; le centrali: Lichota, Gori, Luppichini; le schiacciatrici: Gaibotti, Messina, Pietrini; gli opposti: Sgherri, Vaccaro; e i liberi: Tellini, Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 21.

SERIE D. Ultima giornata del girone di andata per la Katinka Travel che sul campo sempre difficile di Vecchiano affronta, sabato 7 gennaio alle 18, il Migliarino Volley, formazione ambiziosa e che naviga nei quartieri alti della classifica in quarta posizione. Al netto dell’incognite che sempre gravitano sulle partite che si disputano alla ripresa del campionato, quella contro le biancorosse è una partita difficile, ma che le casciavoline dovranno affrontare con la consapevolezza che nessun risultato e loro precluso se giocano con la dovuta concentrazione limitando al massimo gli errori ed i passaggi a vuoto. Il Migliarino Volley ha conquistato ben 11 punti nelle ultime quattro partite, ma la Katinka Travel è in serie positiva da due turni, dove ha messo insieme sei punti senza concedere alcun set alle avversarie, sono quindi due squadre che, almeno prima della sosta, stavano attraversando un buon momento di forma.

Sabrina Bertini dovrà ancora fare a meno di Caciagli e Viegi, alle quali si è aggiunta anche Gherardi, quindi potrà attingere dalla seguente rosa di giocatrici. Palleggiatrici: Di Coscio; centrali Isolani, Pugliesi, Marino; schiacciatrici: Caponi, Rutinelli, Lenzi, Nanni; opposti: Corsini, Bandecchi; liberi: Centi, Lancioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.