Tutto in una giornata: la PediaTuss Casciavola si gioca la finalissima playoff per la Serie B

SERIE C. Sarà una domenica bestiale (15 maggio) quella che attende la PediaTuss Casciavola. Le rossoblu si giocheranno tutta la stagione a Prato alla Palestra Gramsci-Keynes, con una formula cervellotica partorita dalla Fipav Toscana con poca, pochissima logica. Nel girone infernale, con le casciavoline, anche il Dream Volley e lo IUS Arezzo. Ne resterà solo una, la più brava, la più abile a gestire la stanchezza e anche la più fortunata, perché quando si deve giocare due partite al meglio dei 5 set in poche ore conta anche un pizzico di buona sorte.

La PediaTuss scenderà in campo di buon’ora, e già questa è una anomalia, alle 10:30 quando affronterà nel derby il Dream Volley Pisa, poi la perdente tornerà in campo alle 15:30 contro Arezzo, la vincente invece lo farà alle 18 o quando finirà la partita precedente. Ma facciamo un passo alla volta, contro il Dream Volley, che le rossoblu hanno già affrontato due volte, sarà una partita durissima, non a caso i precedenti parlano di entrambe le partite decise al tie break. Servirà la PediaTuss migliore, ma la squadra di Barboni anche a questo appuntamento si presenta senza Vaccaro e Masotti e con alcune giocatrici che hanno pochi allenamenti nelle gambe per qualche acciacco di troppo. Comunque non c’è tempo per le recriminazioni, c’è solo da andare in campo e dare tutto, facendo ricorso anche alle riserve di energia. Luca Barboni potrà contare sulla seguente rosa: palleggiatrici Liuzzo, i centrali Lichota, Gori e Pugliesi; le schiacciatrici Messina, Gaibotti, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo, ma non è escluso che il coach rossoblu faccia ricorso come capitato nelle ultime settimane, anche alle giovani provenienti dall’under 16. Le partite saranno trasmesse in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire da 15’ prima del fischio d’inizio.

SERIE D. Impegno difficile per la Renault Clas che sabato 14 maggio si mette in viaggio per affrontare in trasferta la Libertas System Volley, formazione di Santa Maria a Colle in provincia di Lucca. Le ragazze di Sabina Bertini ci arrivano a punteggio pieno, ma questa volta l’avversario è di quelli davvero difficili, una squadra che avrebbe potuto tranquillamente piazzarsi nelle prime quattro posizioni del suo girone ed andarsi a giocare i playoff. La Renault Clas è consapevole delle difficoltà, ma anche che un eventuale risultato positivo potrebbe chiudere i giochi per la salvezza. Per questa sfida la coach rossoblù avrà a disposizione, fatta eccezione di Caponi, la rosa al completo ovvero le palleggiatrici Cini e Paoletti; centrali Caciagli, Chiarugi e Luppichini; schiacciatrici Corsini V, Barsacchi, Mori, Biasci e Rutinelli; liberi Benedettini, Pietrini e Corsini G. Fischio d’inizio alle 21, la partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.