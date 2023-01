Pallavolo Casciavola: trasferta lunga per la Katinka Travel in Serie D

Trasferta lunga ed impegnativa per la Katinka Travel Casciavola, anche questa settimana unica fra le squadre senior a scendere in campo visto che serie C e I divisione osservano l’ultimo fine settimana di riposo. La squadra allenata da Sabrina Bertini sabato 28 gennaio alle 17:30 scenderà sul taraflex di Grosseto dove andrà ad affrontare la Pallavolo Grosseto, formazione che occupa l’ultimo posto in classifica, ma che è reduce dal primo punto conquistato la scorsa settimana contro l’Ambra Cavallini.

Le rossoblu troveranno quindi un avversario agguerrito che sa di giocarsi il tutto per tutto in queste partite, servirà una prestazione fatta di grande sostanza come nelle ultime due uscite, ma soprattutto la giusta concentrazione per non sottovalutare la squadra avversaria, pena il rischio di fare una brutta figura. In casa rossoblu coach Bertini potrà fare affidamento sulla rosa al completo con l’unica eccezione di capitan Gherardi. Ecco le giocatrici a disposizione alzatrici: Di Coscio e Viegi; centrali Isolani, Pugliesi, Marino; schiacciatrici: Caponi, Rutinelli, Lenzi, Nanni; opposti: Corsini, Bandecchi; liberi: Centi, Lancioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:15.