Doppi impegno in trasferta per le formazioni di Serie C e Serie D della Pallavolo Casciavola

La PediaTuss in Serie C dopo la pausa forzata della scorsa settimana torna sul taraflex e lo fa in quella che è una grande classica della pallavolo della provincia di Pisa. Il derby contro il Volley Peccioli (sabato 6 novembre alle 21.15), da sempre una sfida dal sapore particolare, due squadre salite di categoria a

braccetto nella stagione 2018/19 e che ora si ritrovano per la terza stagione consecutiva di fronte nel campionato di serie C.

Rossoblu con sei punti ancora a punteggio pieno, in attesa del recupero contro il Dream Volley, mentre le pecciolesi sono appaiate alla PediaTuss ma con una partita giocata in più e sulle spalle quindi una sconfitta. In casa casciavolina Luca Barboni dovrà fare i conti con le assenze di Meucci e Lichota che riducono ai minimi termini il reparto centrali, mentre Messina è recuperata dopo il piccolo infortunio patito contro la Pallavolo Versilia. A disposizione del coach rossoblu ci saranno quindi le palleggiatrici Masotti e Liuzzo, la centrale Gori; le schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Montagnani, Bella e Guttadauro e i liberi Di Matteo e Tellini. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 21

La Renault Clas, in Serie D, cercherà di mettersi alle spalle la sconfitta al tie-break patita contro il Sei Rose Rosignano, andando a fare visita, sabato 6 novembre alle 17.30 al VVF Tomei Livorno, una formazione ostica, costruita per disputare un campionato di vertice. Le rossoblu dovranno essere brave a dimenticare in fretta quello che poteva essere e non è stato nell’ultimo turno di campionato, e trasformare così in energia positiva la delusione per la vittoria svanita di un soffio.

Sabrina Bertini avrà a disposizione anche Laura Isolani, classe 2004, che va a completare il reparto dei centrali, ma avrà ancora Caponi a mezzo servizio. Questa la rosa che scenderà in campo a Livorno: palleggiatrici Farella, Paoletti e Cini; centrali Caciagli, Luppichini e Isolani; schiacciatrici Biasci, Caponi, Mori, Corsini V e Barsacchi e dai liberi Benedettini, Corsini G e Pietrini. Anche questa partita sarà trasmessa su Pallavolo Casciavola Channel a partire dalle 17:15 sulla piattaforma YouTube.