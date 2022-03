Impegni infrasettimanali per la Pallavolo Casciavola in Serie C e Serie D

Due importanti recuperi per le squadre della Pallavolo Casciavola impegnate nei campionati regionali

SERIE C. E' tempo di derby, finalmente. Dopo i tanti rinvii Pallavolo Cascina e PediaTuss si ritrovano faccia a faccia per una partita che vale un buon piazzamento playoff, ma soprattutto la supremazia cittadina. Tanta voglia di rivincita in casa rossoblù dopo la sconfitta nella gara di andata quando la PediaTuss si trovò in condizioni di emergenza assoluta fra infortuni e contagi. Vaccaro e compagne arrivano a questa partita dopo il bel successo contro la Pantera Lucchese e con tanta voglia di far bene, servirà una prestazione maiuscola perché la Pallavolo Cascina, risolti i problemi dell’ultimo periodo in tema di contagi e quarantena, è formazione temibile e con grandi qualità. Coach Luca Barboni per questa partita ha a disposizione l’intera rosa: palleggiatrici Masotti e Liuzzo, i centrali Gori, Lichota e Pugliesi; le schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. Ad arbitrare la gara è stata designato Francesco Barbafiera Si gioca alla Palestra di Via Galilei a Cascina martedì 22 marzo con fischio d’inizio alle 21:15.

SERIE D. Dopo la bella prestazione offerta contro la capolista Riotorto e che ha fruttato un punto, la Renault Clas si rimette in viaggio e nel recupero della 20° giornata va a sfidare un’altra corazzata del campionato: il Donoratico Volley che attualmente si trova al secondo posto della graduatoria. Le rossoblù sono chiamate a bissare la bella prova offerta sabato per provare a portare via punti dalla Costa degli Etruschi. Sabrina Bertini si trova però a fare i conti con l’infermeria, con Paoletti che sta stringendo i denti a causa di un problema al polso e con Caciagli, Pietrini, Cini e Biasci alle prese con un attacco influenzale. Per questo è difficile al momento stabilire quelle che saranno le giocatrici a disposizione. Coach Bertini spera di recuperare, oltre a Paoletti, anche Caciagli e Pietrini, mentre Cini e Biasci restano in forte dubbio. Il fischio d’inizio è previsto per le 21 di giovedì 24 marzo, sarà possibile seguire live la partita su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire da 15’ prima del calcio d’inizio.