La Pallavolo Casciavola torna in campo per i recuperi in Serie C e Serie D

Scendono entrambe in campo le formazioni della Pallavolo Casciavola nei campionati regionali che recuperano l’11° giornata non disputata per l’emergenza covid.

SERIE C. Neanche il tempo di festeggiare la vittoria con la capolista Oasi Viareggio che per la PediaTuss Casciavola è già tempo di pensare ad una nuova partita di campionato. Le gare da recuperare a causa della sospensione dei campionati per Covid sono molte e si comincia con il primo turno infrasettimanale di mercoledì 23 febbraio quando alle 20:30 al Pala Renault Clas arriva lo Jenco Volley Viareggio per chiudere così il girone di andata.

Le rossoblu dovranno subito archiviare la vittoria di sabato e mantenere la barra della concentrazione bella dritta perché partite facili in questo campionato di serie C non ce ne sono. La classifica dello Jenco Volley non rispecchia al meglio il valore della squadra gialloblu, quindi Vaccaro e compagne dovranno esprimersi al meglio per uscire dal taraflex con un risultato positivo. Coach Luca Barboni rispetto alla partita vinta sabato dovrebbe recuperare anche Montagnani, e contare quindi sulla seguente rosa: Masotti e Liuzzo, i centrali Gori e Lichota; le schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:15.

SERIE D. Turno infrasettimanale per la Renault Clas Casciavola che giovedì 24 febbraio alle 21 recupera l’ultima giornata di andata contro la Carrarese Volley in piena corsa playoff. Va da sé che si tratta di una partita difficile contro una squadra esperta costruita per un campionato di vertice e che sta rispettando le attese. Le rossoblu dovranno ripartire da quanto di buono fatto vedere nel match casalingo di sabato scorso contro il Grosseto, senza timore reverenziale cercando di sorprendere la squadra avversaria. Sabrina Bertini recupera Cini e Biasci e potrà contare sulle seguenti giocatrici: palleggiatrici Paoletti, Farella e Cini; i centrali Caciagli e Luppichini; le schiacciatrici Mori, Corsini V, Barsacchi, Caponi e Biasci; ed i liberi Benedettini e Corsini G. Per chi non potrà essere la Pala Renault Clas di Casciavola appuntamento alle 20:45 per la diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube.