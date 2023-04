La Pallavolo Casciavola chiude la Serie C con una vittoria

SERIE C. La PediaTuss Casciavola chiude il suo campionato con una vittoria da tre punti contro il Volley Peccioli e conferma così il settimo posto finale di una stagione iniziata fra infortuni e mille difficoltà e chiusa invece in crescendo con un girone di ritorno nel quale la squadra rossoblu è andata a punti in ogni partita tranne in quella in casa della capolista Versilia. In quest’ultima partita del campionato coach Tagliagambe ha ruotato tutte le effettive a disposizione ad eccezione di Paoletti alle prese con un fastidioso problema ad un dito della mano.

Nel primo set quindi il coach rossoblù ha mandato in campo Liuzzo in cabina di regia, Vaccaro opposto, Lichota e Gori al centro, Sgherri con Gaibotti schiacciatrici, e come di consueto i liberi Di Matteo e Tellini ad alternarsi nel ruolo. Dopo pochi punti l’inerzia della partita passa subito in mano alle rossoblu che conducono sempre tenendo le avversarie a distanza di sicurezza, tanto da chiudere alla prima delle sei palle set. Due cambi nel secondo parziale con Messina al posto di Sgherri e Luppichini al centro per Lichota, l’inerzia della gara è sempre dalla parte della PediaTuss che si porta fino al 17-12, poi il passaggio a vuoto che riporta in partita il Volley Peccioli. Tagliagambe manda in campo anche Pietrini per Vaccaro, Peccioli allunga a dal 21-20 in favore della squadra di casa infila un parziale di 5-1 che rimette la partita in equilibrio. Sarà anche l’ultima volta che ospiti passano a condurre, perché già nel terzo set la PediaTuss torna a condurre gioco e punteggio.

In questo parziale Sgherri va ad agire nel ruolo di opposto, con Messina e Gaibotti di banda, Lichota torna al centro con Gori e Tellini opera da libero. E' il set meno equilibrato, nel quale la PediaTuss sbaglia poco o nulla e chiude a 16. Nella quarta frazione torna Vaccaro nel ruolo di opposto e Sgherri in quello di banda, oltre a Luppichini al centro. La PediaTuss scappa via fin da subito, poi nel finale Peccioli prova a ripetere l’impresa del secondo set, ma le rossoblu stavolta sono più attente e chiudono i conti 25-20, portando a casa l’intera posta.

SERIE D. Lotta con generosità la Katinka Travel in questa ultima giornata della regular season, ma esce sconfitta con un punteggio fin troppo severo dalla sfida contro il Migliarino. In una partita che non aveva nulla da aggiungere alla classifica delle rossoblu, le ragazze di Sabrina Bertini disputano una buona prova, che lascia ben sperare per i playout che andranno ad iniziare nella settimana successiva alla Pasqua.

Qualche rimpianto per il primo set condotto sempre dalla Katinka Travel che nel finale si lascia rimontare dalle più esperte avversarie che al primo set point chiudono i giochi. Nel secondo parziale la partita mostra meno equilibrio, mentre nel terzo le casciavoline tornano ad esprimersi su buoni livelli, ma anche in questo caso le avversarie sono più lucide nel finale e portano a casa tre punti a conti fatti e con i risultati dagli altri campi inutili per il Migliarino che quinto era prima di questa giornata e quinto rimane. La Katinka Travel come detto, si giocherà la salvezza ai playout, con un triangolare che premierà certamente la prima classificata, mentre per la seconda ci sarà da attendere l’esito del campionato di B2.