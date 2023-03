Ancora una vittoria per la PediaTuss Casciavola in Serie c

SERIE C. Al termine di una partita dalle mille emozioni la spunta la PediaTuss Casciavola, contro un Oasi Viareggio capace di risorgere da un avvio di gara difficile, fino a portarsi sul 2-1. Ma le versiliesi non hanno fatto i conti con il carattere della squadra di Tagliagambe che riesce a ricompattarsi nel momento decisivo del match prima allungando la partita al tie break, poi conquistando in volata il set decisivo e portare a casa la terza vittoria di fila. Al netto della sconfitta per 3-1 sul campo della capolista Versilia, le rossoblu hanno conquistato punti in tutte le partite del girone di ritorno.

Per affrontare l’Oasi, quarta forza del campionato coach Tagliagambe sceglie di mandare in campo Liuzzo in regia, Vaccaro opposto, Gori e Lichota centrali, Gaibotti e Messina schiacciatrici, con Di Matteo e Tellini ad alternarsi nel ruolo di libero. I primi tre set sono a senso unico, il primo tutto per la PediaTuss che allunga fin da subito, non registra passaggi a vuoto e porta a casa il parziale a 14, gli altri due sono tutti di marca ospite, ben più di quanto non dica il punteggio, infatti in ciascuno dei due finali di set, Gori e compagne sono riuscite a limitare i danni e restringere la forbice del punteggio.

Nel quarto set le rossoblu si scuotono, anche se l’avvio di frazione è di marca ospite con l’Oasi che si porta a tre punti di margine da subito, un vantaggio che le viareggine conserveranno fino all’11 pari. Da qui inizia un’altra partita, che vive sul filo dell’equilibrio, anche se l’inerzia della gara sembra sempre a favore delle ospiti che si riportano a +4 (13-17). Il turno in battuta di Liuzzo riporta la partita in parità, suggellata da un bel muro di Lichota. Le rossoblu messo il naso avanti sul 18-17 acquistano fiducia e nel finale testa a testa di procurano due palle set che però vengono annullate dalle avversarie. Dopo il time out chiesta dal coach rossoblu, la PediaTuss piazza prima un attacco di Gaibotti da posto quattro, poi una fast di Lichota e così la partita va al tie break.

Il set decisivo è un susseguirsi di emozioni con il punteggio sempre in bilico con le due squadre che non riescono mai a piazzare un break tale da poter allungare nel punteggio, così si arriva al cambio campo con la prua ospite leggermente avanti (8-7), ma l’equilibrio è tale che subito dopo solo le rossoblu a passare a condurre. Si arriva così in prossimità del traguardo con le due squadre sull’11 pari. L’Oasi mette a segno il dodicesimo punto che sarà anche l’ultimo vantaggio ospite della partita perché la PediaTuss grazie ad un muro di Gori e ad un attacco lungo delle avversarie ribalta il punteggio e passa a condurre, ma il primo match point è di marca viareggina e ad annullarlo ci pensa un attacco al centro di Lichota che sul 14 pari manda in battuta Liuzzo: il palleggiatore rossoblu nel momento più delicato della partita tira fuori dal cilindro una battuta lungolinea che va a spegnersi perfettamente sulla linea e così stavolta il match point se lo mette in tasca la PediaTuss che chiude i giochi con un attacco di Gaibotti al termine di uno scambio infinito, condito anche da una difesa superba in posto 5 di Messina.

SERIE D. Niente da fare per la Katinka Travel che a Calci incassa l’ottava sconfitta consecutiva, decima se contiamo anche i due stop nel campionato under 18, e viene raggiunta al quartultimo posto dagli Ospedalieri che sarà il prossimo avversario della squadra rossoblu, un vero e proprio spareggio salvezza, chi vince si giocherà poi la permanenza in serie D ai playout, chi perde molto probabilmente dovrà lasciare la categoria.

La partita contro il VBC Calci era iniziata bene, con la formazione rossoblu dominante nella prima parte di gioco tanto da portarsi sul 17-10, poi, come troppo spesso accade arriva il passaggio a vuoto, tutto figlio di errori in casa rossoblu che regala al Calci il primo vantaggio della partita sul 18-17. La reazione di Corsini e compagne non si fa attendere e le casciavoline tornano a condurre sul 21-20 prima che la partita venisse interrotta per almeno una decina di minuti, per un pasticcio combinato in sede di compilazione del referto durante un doppio cambio in casa Katinka Travel. Alla ripresa del gioco sono ancora le rossoblu a macinare gioco tanto da procurarsi ben tre palle set. A questo punto, la paura di fermarsi ad un passo dal traguardo prende il sopravvento e sarà così, perché Calci infila quattro punti di fila, annullando le due palle set e conquistando, ben oltre i propri meriti, il primo set.

Nel secondo parziale la Katinka Travel accusa il colpo, Calci forte del pericolo scampato da continuità al suo gioco e il parziale si chiude piuttosto nettamente a favore della squadra di Sterminio. Più equilibrato il terzo set che nella sua parte finale ripropone il clichè del primo tanto che dal 21 pari si arriva al 25-21 che assegna la vittoria alla squadra di casa.