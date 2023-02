Due sconfitte nette per la Pallavolo Casciavola

SERIE C. Primo stop da zero punti del 2023 e del girone di ritorno per la PediaTuss che lotta con generosità, ma esce sconfitta dal campo della capolista Tre Emme Versilia. Coach Tagliagambe manda in campo Liuzzo in regia, Vaccaro opposto, Gori e Lichota centrali, Gaibotti e Messina schiacciatrici con i liberi Di Matteo e Tellini ad alternarsi nel ruolo. L’equilibrio nel primo set dura poco, Versilia prende un buon margine e gestisce il parziale portando a casa il primo punto dell’incontro. Nel secondo set c’è la reazione delle rossoblu, brave a partire forte e a reagire al ritorno delle avversarie che dal 12-17, si portano sul 19-17. La squadra di Tagliagambe non ci sta, restituisce parte del parziale e conquista un paio di punti che riesce a gestire nel finale e rimettere la gara in parità.

Purtroppo il finale di secondo parziale è anche il canto del cigno per la PediaTuss che nel terzo e quarto set subisce la pressione delle avversarie e non riesce più a restare nella loro scia. Il 3-1 è un finale inevitabile per quanto visto in campo. Una sconfitta, questa, che può rientrare nell’ordine delle cose, l’importante è archiviarla velocemente e riprendere il passo delle ultime giornate.

SERIE D. Quinta sconfitta di fila per la Katinka Travel che dalla Pallavolo Follonica incassa un 3-0 ingeneroso per quanto visto sul taraflex. La squadra rossoblu, che ha dovuto rinunciare a Bandecchi influenzata, lotta, ma nei momenti chiave la maggiore esperienza delle avversarie sposta l’ago della bilancia dalla loro parte. Restano molti rimpianti per quanto riguarda i primi due set, spesso condotti dalla Katinka Travel che però nella volata finale è mancata di lucidità.

La cronaca dei set: grande equilibrio nel primo parziale, con la Katinka Travel che guadagna spesso un minibreak per poi cederlo poco dopo. Si arriva così al 19-18 per le rossoblu e a questo punto Corsini e compagne subiscono il primo break della partita un 4-0 che porta poi a due set point la formazione ospite. Qui le ragazze casciavoline sono brave a rientrare in partita annullando entrambe le occasioni a disposizione di Follonica, ma nella roulette dei vantaggi Follonica mostra maggiore lucidità e si aggiudica il parziale.

La Katinka Travel non si perde d’animo e nel secondo set parte con il piede giusto fino ad accumulare sei punti di margine, ma come accaduto in precedente il vantaggio viene dilapidato nella seconda parte della frazione e nel finale punto a punto sono ancora le ospiti a prevalere. Lo 0-2 taglia le gambe alla Katinka Travel, affiora anche un po’ di stanchezza ed il terzo set vede Follonica sempre avanti nonostante le rossoblu rimangano in scia a lungo. Anche qui nel finale lo sprint è di Follonica ch chiude a 20 e porta a casa l’intera posta.