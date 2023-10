Week end agrodolce per la Pallavolo Casciavola

Una brutta PediaTuss alza bandiera bianca al debutto interno contro la Pallavolo Follonica. Lontana parente della squadra brillante vista la scorsa settimana a Donoratico ed al cospetto di una squadra quadrata, fisica e che gioca con grande intensità, la squadra di Tagliagambe si è sempre trovata a rincorrere le avversarie pagando un costo salatissimo per troppe ricezioni sporche che non hanno permesso di sviluppare il gioco visto la scorsa settimana.

Certamente onore al merito delle avversarie capaci di giocare a gran ritmo per tutta la durata dell’incontro, alzandolo quando le rossoblu riuscivano a ricucire il break di svantaggio. Tagliagambe ha mandato in campo Liuzzo in palleggio, Sgherri opposto, Gori e Ciampalini centrali, Raniero e Lari di banda con i liberi Tellini e La Rocca ad alternarsi.

L’avvio è di marca ospite che va subito 3-0, recuperato una prima volta ed un 6-3 di nuovo recuperato, il primo vantaggio casciavolino arriva sul 9-8, la partita resta in equilibrio però il tempo di sei-sette scambi poi Follonica prende di nuovo il largo e chiude 25-20. Secondo e terzo set sono in fotocopia, Tagliagambe attinge dalla panchina, manda in campo Barsacchi, Panelli e Marsili, ma l’inerzia della gara resta in mano ospite e così entrambi i parziali si chiudono sul 25-19 regalando i tre punti alla Pallavolo Follonica. Adesso occorre subito dimenticare questo scivolone, ripartire a testa bassa perché si entra nella settimana del derby, sabato4 novembre al Pala Pediatrica arriva la Pallavolo Cascina e servirà una prestazione sopra le righe per portare a casa il risultato.

Secondo impegno fra le mura amiche e seconda vittoria per la Katinka Travel in Serie D che supera 3-1 l’Oasi Viareggio fino a questo punto del campionato sempre andata a punti. La partita è molto equilibrata nella prima parte, poi le rossoblu prendono il sopravvento, allungano e gli ultimi due set sono poco meno di un monologo casciavolino.

Come dicevamo grande equilibrio invece nel primo set con le ospiti quasi sempre a rincorrere nel punteggio, ma brave a non sbagliare quasi mai dai nove metri e a concretizzare al meglio gli attacchi non potenti, ma estremamente efficaci. Il sorpasso delle ospiti arriva sul 20-19, la squadra di Lazzerini si disunisce e così le versiliesi posso portare a casa il set con un ace toccato dal nastro.

Nel secondo parziale la partita prosegue sulla falsa riga del primo set, rossoblu avanti, ospiti ad un tiro di schioppo che riescono a restare aggrappate al set fino ad annullare un set point. Tornate avanti le rossoblù chiudono il parziale con un ace di Corsini. Nel terzo set la partita si spacca, la Katinka Travel allunga con decisione, attacca senza soluzione di continuità e per le ospiti, che in questo parziale sbagliano anche poco, ma subiscono la pressione di Centi e compagne che in attacco sono estremamente efficaci supportante da un ottima prestazione a muro. Finisce a 16, dopo due set point sprecati.

Nel quarto set partono meglio le viareggine che si portano fino al 10-5, le rossoblu non si scompongono, rimontano punto dopo punto fino ad allungare con decisione sul un bel turno in battuta di Nanni prima, e di Lancioni poi. A chiudere i giochi ancora un muro vincente di Bolognini.