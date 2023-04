Scatto decisivo della Pallavolo Casciavola verso la salvezza in Serie D

Impresa della Katinka Travel che espugna il campo di Cortona e si mantiene a punteggio pieno nel girone A tre dei playout salvezza di Serie D. Le rossoblu, ancora una volta in formazione rimaneggiata per le assenze di Bandecchi e Gherardi, oltre alle indisponibilità di Rutinelli e Viegi, sfoderano una prestazione di grande sostanza e continuità e portano a casa tre punti pesanti nella corsa alla salvezza.

La partita inizia con la squadra di casa molto concentrata e soprattutto assai precisa dai nove metri, la ricezione della Katinka Travel è messa a dura prova ma regge l’urto e così la partita corre sul filo dell’equilibrio fino a metà parziale, quando Cortona inizia a sbagliare qualcosa, mentre in casa casciavolina gli attacchi si fanno sempre più precisi, così come la battuta che mette ripetutamente in difficoltà le avversarie. La squadra di Bertini guadagna così quei 6 punti che gli permettono di poter chiudere il set al secondo tentativo senza soffrire troppo.

Il secondo parziale non si discosta molto dal primo: la Katinka Travel parte meglio, ma le avversarie restano in partita anche perché Corsini e compagne commettono qualche errore di troppo che consente a Cortona di restare in scia fino allo sprint finale. Avanti 21-19 le rossoblu subiscono un parziale di 4-0 che sembra scrivere il capitolo fine sul set, ma questa Katinka Travel ha sette vite, ma soprattutto non molla di un centimetro, così arriva il contro break che porta prima sul 23-23, poi al set point concretizzato con un mani fuori.

Il 2-0 ha un impatto decisivo sul morale delle due squadre e così il terzo set offre emozioni solo nella prima parte quando la Katinka Travel piazza un break di 6-0, ma subito dopo ne subisce uno che porta il punteggio sul 7-7. Per Cortona è però il canto del cigno, da qui in poi in campo c’è solo la squadra rossoblu che allunga grazie ad un ottimo turno in battuta di Pugliesi, ma anche a degli errori gratuiti da parte delle avversarie. Si arriva sul 24-12, 12 match point che la Katinka Travel sfrutta al quarto tentativo assicurandosi la vittoria.

Adesso Corsini e compagne si potranno godere il turno di riposo da capolista imbattuta, sabato Cortona e Volley Art si affronteranno per chiudere il girone di andata ed iniziare poi la discesa verso la fine del campionato. Molto è stato fatto in casa rossoblu, ma guai a pensare che la missione sia compiuta, occorre tenere la barra dritta fintanto che la matematica non certificherà la salvezza.