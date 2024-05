Iniziano i playoff per la B2: la Pallavolo Casciavola ospita Empoli

SERIE C. Un anno di duro lavoro per arrivare a giocare partite come questa. Così in massima sintesi il pensiero della Pallavolo Casciavola alla vigilia della prima partita dei playoff promozione. Sarà un cammino lungo per chi avrà la forza ed il merito di arrivare fino alla fine. Si comincia con un triangolare e solo la prima classificata proseguirà verso la seconda fase che porterà dritta in B2.

La PediaTuss Casciavola avrà l’onore di esordire fra le mura amiche del Pala Pediatrica, sabato 4 maggio alle 21, la squadra di Tagliagambe attende la visita del TimeNet Empoli, formazione che ha chiuso il girone B alle spalle del Castelfiorentino, ma che ha conquistato il primato nella classifica avulsa delle migliori seconde. Servirà una PediaTuss versione extralusso per uscire con una vittoria da questa partita, servirà l’aiuto di tutti, in primis del grande pubblico casciavolino chiamato a spingere la squadra rossoblu per cercare di portare a casa un risultato che avrebbe una valenza storica.

Tagliagambe potrà contare su tutta la rosa a disposizione così formata. Palleggiatori: Liuzzo, Panelli; centrali: Gori, Ciampalini, Marino; schiacciatrici: Messina, Lari, Raniero; opposti Vaccaro, Sgherri; liberi: Marsili, Tellini. La partita sarà trasmessa in dirette su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

SERIE D. Ultimo impegno casalingo per la Katinka Travel Casciavola che sabato 4 maggio alle 18 va alla disperata ricerca dei tre punti che potrebbero mantenere viva la fiammella della speranza nella salvezza. Di fronte le rossoblu troveranno un avversario agguerrito che cerca i tre punti per restare in seconda posizione e partire così al meglio nella corsa ai playoff. Quella di Santa Croce è squadra esperta, abituata a giocare partite ad alto contenuto emotivo, pertanto le casciavoline dovranno dare fondo a tutte le loro energie, tornare a compattarsi e giocare, ma soprattutto pensare da squadra per provare a conquistare i tre punti, unico risultato che permetterebbe loro di credere ancora nel miracolo della permanenza in categoria.

Coach Alberizzi attende buone notizie dall’infermeria, nello specifico attende di sapere se potrà contare sulla presenza di Greta Bolognini alle prese con un piccolo problema fisico. Tutta a disposizione il resto della rosa così formata. Palleggiatori: Di Coscio, Lancioni; centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli, Pugliesi; schiacciatrici: Caponi, Nanni, Puccini, Panizzi; opposti: Grande, Corsini; liberi: Centi, Funel. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.