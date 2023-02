Vittoria palpitante per la Pallavolo Casciavola in Serie C

SERIE C. Una PediaTuss con un cuore grande così piega l’Ecoresort Donoratico e, dopo due tie break amari, al quinto set trova una vittoria sostanzialmente meritata per quanto visto sul taraflex del Pala Pediatrica di Casciavola. Coach Tagliagambe sceglie di partire con Liuzzo in cabina di regia, Vaccaro opposto, Gori e Lichota centrali, Gaibotti e Sgherri schiacciatrici e Di Matteo libero, che poi nel corso dell’incontro si alternerà con Tellini. L’avvio è di marca rossoblu, le casciavoline danno subito uno strappo al punteggio grazie alla precisione in ricezione e ai conseguenti buoni attacchi sia laterali che dal centro, ma le ospiti si riportano sotto ad una sola lunghezza.

In casa rossoblu non ci si perde d’animo e dopo aver scollinato la metà del parziale arriva un altro break importante che fissa il punteggio sul 19-14. Cinque punti è anche il massimo vantaggio, ma non basta, perché Gori e compagne perdono un po’ di lucidità nel finale e Donoratico recupera portandosi a ridosso delle casciavoline che comunque riuscivano ad allungare sul 21-18, la fuga della PediaTuss finisce sul 22-22 quando inizia un testa a testa che però vede sempre la squadra di casa avanti ma incapace di sfruttare i primi due set point. Ci riuscirà al terzo tentativo grazie ad una interminabile azione conclusa da Gaibotti con un attacco di seconda linea.

Il secondo set è quello meno equilibrato. La PediaTuss allunga fin da subito e con l’inerzia della partita tutta dalla sua parte chiude a 16. Nel frattempo però Ricoveri mescola le sue carte, cambia la regia ed il libero, inserisce l’ex Francesca Bella e la partita cambia volto con il terzo e quarto set che viaggiano in fotocopia: ospiti avanti e casciavoline ad inseguire con grande tenacia, tanto da restare aggrappate ai set fino all’ultimo punto. Nel terzo parziale l’equilibrio, sovrano fino al 23-23, viene rotto da due ace di Magnani, mentre nella quarta frazione (ottimo l'apporto di Messina subentrata a Sgherri), dopo aver annullato ben tre set point, le rossoblu se ne procurano altrettanti ma di punti partita. Tanto rammarico nell’ultimo dei tre, quando per ben due volte la PediaTuss aveva la palla per chiudere i conti, ma non l’ha sfruttata a dovere.

Si va così al tie break per la terza volta consecutiva, ma la squadra di Tagliagambe scaccia via i fantasmi dei due precedenti, con una buona partenza. Le rossoblu piazzano subito un break, ma prima del cambio campo devono incassarlo anche dalle avversarie. Si gira sull’8-7, ma l’inerzia della gara è tornata favorevole alle rossoblu che allungano fino al 13-9, ma non è ancora il tempo di alzare le braccia al cielo perché Donoratico si riporta a -2. Un attacco di Gori toccato a muro consegna 4 match point, ma ne basta uno a Sgherri per mettere a terra il pallone della vittoria. Due punti importanti che danno respiro alla classifica e devono anche aumentare l’autostima di questa squadra che ora si prepara ad entrare nella settimana del derby di Cascina, una partita da affrontare senza timori, così come è stato fatto nelle tre fin qui giocate nel girone di ritorno.

SERIE D. Riposo forzato per la Katinka Travel di Sabrina Bertini. La squadra rossoblu avrebbe dovuto essere impegnata sul campo dell'ITC Fermi di Pontedera, ma a causa di un guasto all'impianto di riscaldamento non sussistevano le condizioni per poter giocare e a qualche ora dell'inizio della partita è arrivata la comunicazione del rinvio a data da destinarsi. La partita sarà certamente recuperata con un turno infrasettimanale e nei prossimi giorni sarà calendarizzata dal comitato regionale toscano.