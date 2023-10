Successo per la Pallavolo Casciavola nel Torneo nazionale Under 18

La PediaTuss Casciavola si aggiudica per il secondo anno consecutivo la Pediatrica Cup andata in scena a Casciavola al Pala Pediatrica e che ha visto di fronte, oltre alle padrone di casa, anche Valdimagra Volley, FGL-Zuma Castelfranco e UPV Volley Buggiano.

Di fronte ad una splendida cornice di pubblico sono andate in scena quattro partite molto combattute al termine delle quali le rossoblu hanno conquistato il trofeo senza lasciare neanche un set per strada. Nella prima semifinale PediaTuss schierata di fronte al Castelfranco allenato dalla ex Sabrina Bertini. La squadra di Lazzerini parte subito fortissimo e in un battito di ciglia chiude il conto lasciando a 9 punti le avversarie. La musica cambia nel secondo parziale, quando le ospiti riescono a giocare con più scioltezza, arrivando anche ad un massimo vantaggio di quattro punti. Nel finale però esperienza e lucidità fanno la differenza e la PediaTuss ai vantaggi porta a casa set e pass per la finale visto che si giocava al meglio dei tre parziali.

Grande equilibrio nella seconda semifinale con l’UPV Buggiano che la spunta al tie break dopo le due squadre si erano divisi i parziali. Se il primo non aveva avuto storia, nel secondo la reazione di Valdimagra è stata veemente ed ai vantaggi è riuscita a portare le avversarie al terzo set dove però Buggiano ha avuto la meglio. Nel pomeriggio le due finali. In quella di consolazione bene Valdimagra che supera Castelfranco 2-1. Parte meglio la formazione spezzina, recupera bene l’FGL-Zuma e nel tie break si vivono grandi emozioni con la squadra di Bertini che sciupa un buon margine di vantaggio per poi cedere ai vantaggi.

Nella finalissima l’equilibrio è ben più marcato di quanto non dica il 3-0 finale. Buggiano scatta meglio da blocchi di partenza, la PediaTuss è brava a gestire bene i momenti di difficoltà e poi nel finale di parziale piazza l’allungo vincente riuscendo a non sbagliare praticamente nulla in attacco. Nel secondo set l’equilibrio viene meno ben prima della metà del parziale, Corsini e compagne conquistano cinque punti di margine che poi gestiscono nel finale dove allungano ulteriormente. Nel terzo set la squadra di Luca Barboni, anche lui un ex casciavolino, mostra gli artigli, conduce a lungo anche con quattro punti di margine, ma nel finale subisce il ritorno delle rossoblu che conquistano set, vittoria e Pediatrica Cup.

Al termine cerimonia di premiazione con la Pallavolo Casciavola che ha voluto ringraziare Alessandro Centi del Gruppo Pediatrica con una targa ricordo. Prima della consegna delle coppe, spazio ai premi individuali. Due le rossoblu premiate: Carlotta Nanni miglior attaccante e Sara Di Coscio miglior palleggiatore, la palma del miglior libero è invece andata a Giulia Romoli dell’UPV Volley Buggiano.