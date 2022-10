La stagione della PediaTuss Casciavola inizia con una bella vittoria

Weekend in agrodolce quello d’esordio dei campionati regionali per la Pallavolo Casciavola, bene la PediaTuss in serie C, mentre viene sconfitta in casa la Katinka Travel in serie D.

SERIE C. Esordio con vittoria per la PediaTuss che al Pala Pediatrica supera 3-1 una delle squadre candidate alla promozione finale, il Volley Cecina che appena tre mesi fa giocava in B2. Coach Tagliagambe per l’esordio in questo campionato sceglie Liuzzo in palleggio, Messina e Gaibotti, Lichota e Gori al centro, Barsacchi opposto e Tellini libero. Parte meglio il Volley Cecina che si porta sul 3-9. Un bel muro di Liuzzo suona la sveglia alla PediaTuss che inizia una lenta rimonta, grazie anche ad un bel turno di battuta di Pietrini subentrata a Gori. Sul 20 pari allunga di nuovo il Cecina che arriva a due set point grazie ad un errore dalla seconda linea delle rossoblu e al primo tentativo chiude il parziale.

Nessun cambio nello starting six del secondo set, dopo un avvio equilibrato, il primo strappo è della PediaTuss grazie al turno in battuta di Messina che porta le

casciavoline sul 14-10. Sul 15-12 torna in campo dai nove metri Pietrini per Gori, ma la PediaTuss subisce un parziale di 1-4 che riporta le squadre in perfetta parità e costringe Tagliagambe al time out. Sul 17-16 esordio in maglia rossoblu per Viola Sgherri. La PediaTuss difende con le unghie e con i denti l’unico break di vantaggio e al primo set point chiude con un ace di capitan Gori.

Nel terzo set Casciavola conferma il sestetto che ha concluso il parziale precedente e parte subito forte tanto da costringere Berti a spendere il primo timeout sull’8-5. Il tempo di sospensione rilancia le ospiti che con break di cinque punti riporta avanti il Volley Cecina e stavolta costringe al timeout Tagliagambe che manda in campo Paoletti al posto di Liuzzo, cambiando così la regia. Il Cecina allunga e sul 10-14 Tagliagambe prova la carta Barsacchi in posto 4 che subentra a Gaibotti. Quando il set sembra ormai destinato alle ospiti, sul 19-22 arriva la reazione che non ti aspetti e la PediaTuss infila 6 punti consecutivi che consegnano il punto del 2-1 a Gori e compagne. Il quarto set è un susseguirsi di emozioni, con le due squadre che si alternano nel punteggio senza mai allungare. Ci prova la PediaTuss con un parziale con Liuzzo in battuta di 11-0 che regala alla PediaTuss ben 10 match point. Annullati i primi tre, un errore in battuta consegna alla PediaTuss i primi tre punti stagionali.

SERIE D. Non inizia come sognato il campionato di serie D della Katinka Travel che gioca un grande primo set, ma alla distanza cede alle avversarie certamente più esperte ed esce sconfitta 1-3. Bertini per il primo sestetto dell’anno sceglie Di Coscio in regia, Caponi e Gherardi schiacciatrici; Pugliesi e Caciagli al centro, Corsini opposto e Centi libero. Primo set dai due volti, con la Katinka Travel che scatta benissimo dai blocchi di partenza, doppia subito le avversarie con attacchi incrociati e battute lungolinea che mettono in difficoltà la ricezione avversaria. Dopo due timeout pressoché consecutivi chiamati da coach Caselli, inizia la rimonta di Filattiera che trova terreno fertile soprattutto con gli attacchi al centro. Un break di 1-8 spaventa le rossoblu, brave a non disunirsi e a portare a casa il parziale grazie a due attacchi di Corsini e ad un ace di Caciagli.

Nel secondo parziale Bertini ripropone le stesse sei di inizio partita, ma l’inerzia del set è tutta dalla parte delle ospiti che allungano subito sul 5-1. Brave le rossoblu a recuperare e a portarsi anche avanti, ma la partita resta sui binari dell’equilibrio fino all’11 pari, quando Filattiera allunga di nuovo e questa volta la Katinka Travel non riesce a trovare il contro break. Bertini prova a pescare anche dalla panchina, ma l’ingresso di Nanni per Caponi non cambia l’andamento del parziale che Filattiera porta a casa al secondo set-point grazie ad un nastro fortunoso. Bertini anche nel terzo parziale non cambia formazione, ma il parziale rispecchia l’andamento del set precedente. Grande equilibrio, poi sull’11-9 per le rossoblù arriva il parziale che spacca la partita. La coach rossoblu prova ad invertire le linee facendo entrare Viegi su Corsini e Bandecchi su Di Coscio, ma le ospiti scappano via e chiudono a 14. Quarto set con Lancioni nel ruolo di libero e Viegi in cabina di regia. Le rossoblu cedono soprattutto sotto l’aspetto mentale e per Filattiera è tutto troppo facile. Scappa via sull’1-7, c’è un timido tentativo di recupero, ma le ospiti allungano ancora e la seconda parte del st è pura accademia.