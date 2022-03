Marcia inarrestabile della Pallavolo Casciavola in Serie C: battuta anche Follonica

SERIE C. Il recupero della 12esima giornata è un monologo rossoblu. La Pediatuss non fa sconti e si abbatte come un uragano sulla Pallavolo Follonica, legittimando la differenza abissale di punti in classifica. Questa partita è anche l’occasione per coach Luca Barboni per mandare in campo con continuità tutta la rosa a disposizione, fra queste Marta Tellini, che dopo l’infortunio al braccio e complice l’assenza di Sara Di Matteo, ritrova l’intera partita giocata e Alice Pugliesi, classe 2006, prodotto del vivaio casciavolino, che bagna il suo debutto in serie C anche con un ace messo a segno nel secondo set.

La partita non riserva molti spunti di cronaca, nel primo set scendono in campo Masotti in regia, Gaibotti e Messina schiacciatrici, Lichota e Gori al centro con Vaccaro opposto e Tellini libero. Il 25-6 finale parla da solo, 15’ la durata lampo del parziale. Nella seconda frazione Barboni rivoluziona il sestetto, restano solo i centrali Gori e Pugliesi, entrata nella parte finale del primo set. Poi spazio a Liuzzo in regia, Bella e Guttadauro di banda e Montagnani opposto. Scattano

meglio le ospiti che si portano avanti fino al 5-1, poi la rimonta della PediaTuss si concretizza con il sorpasso sul 10-9 e da li in poi riesce a prendere un certo margine di sicurezza che gestisce fino al termine nonostante tre palle set sprecate. Nel terzo parziale la PediaTuss torna alla formazione di inizio partita, a metà set il discorso è già chiuso con le rossoblu che doppiano le avversarie (16-8), il 25-12 finale parla da solo. Da segnalare nel corso del secondo set l’infortunio sottorete alla giocatrice ospite Beatrice Gallo che è dovuta ricorrere alle cure del 118 ed è stata trasportata al pronto Soccorso di Pisa. Tutta la Pallavolo Casciavola le invia i più sentiti auguri di pronta guarigione, speriamo di rivederla presto in campo.

SERIE D. Seconda vittoria consecutiva per la Renault Clas che dopo aver espugnato il campo di Cecina tona a vincere anche fra le mura amiche superando gli Ospedalieri Pisa che si sono presentati a Casciavola in formazione molto rimaneggiata e con solo otto giocatrici a referto. Le ragazze di Sabrina Bertini entrano bene in partita, nei primi due parziali concedono poco alle avversarie che con alcune ottime difesi costringono agli straordinari i martelli rossoblu che non si fanno pregare e tirano con forza e precisione ben illuminate da Paoletti in regia. I set scorrono in fotocopia con il punteggio mai in discussione.

Nel terzo parziale c'è la reazione delle pisane ed un po' di rilassatezza in casa rossoblu. In attacco la Renault Clas passa a fatica e soffre un po' anche in ricezione. Gli Ospedalieri conducono fino al 20-16, salvo poi subire un parziale di 5-0 che rimette tutto in discussione. Nel finale punto a punto, sono le ospiti a condurre sempre il punteggio e dopo tre palle set annullate al quarto tentativo chiudono i conti e allungano la partita. Nel quarto set si rivede la Renault Clas brillante di inizio gara, le casciavoline conquistano un break che difendono con le unghie e con i denti per metà set, salvo poi allungare nel finale e conquistare, al

primo match point, tre punti meritati. Da sottolineare, e questo va a certificare il grande carattere delle ragazze di Sabrina Bertini, che in quasi tutti gli scambi lungi della partita alla fine il punto veniva portato a casa dalle rossoblu.