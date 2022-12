La Pallavolo Cascina chiude il girone d'andata da campione d'inverno

Ancora un’importantissima vittoria per le ragazze di Lazzerini, che come da previsioni faticano non poco ad avere la meglio di un avversario che si sapeva essere molto ostico soprattutto tra le mura di casa. Il coach parte con Cerri al palleggio opposta a Corti E., Simoncini e Corti F. in banda, Leto e Passaglia sul centro, Fiaschi libero. La trasferta di Grosseto è tradizionalmente insidiosa di per sé, vuoi per la distanza, vuoi per il palazzetto (freddo in inverno) e nel corso delle stagioni le prestazioni fornite sono state spesso 'non impeccabili'. Ebbene questa non ha fatto eccezione. Le ragazze biancorosse hanno infatti faticato per tutta la gara a trovare ritmo e continuità di rendimento, complicandosi la vita con avvii di set decisamente poco brillanti.

Si parte con la squadra locale che spinge forte al servizio e si appoggia spesso in attacco sul proprio opposto. Le biancorosse subiscono passivamente e si trovano subito a rincorrere anche di 7 lunghezze. 2 time out nella prima metà del set scuotono le cascinesi, che con pazienza e caparbietà riescono a venirne fuori raggiungendo la parità al 20 e chiudendo poi cinicamente a 21: 0-1, 21-25. Seconda frazione praticamente identica. Ospiti subito avanti 6-1 e poi 13-7. Fiaschi e compagne penano non poco per ritrovare il filo, ma con volontà ed unità d'intenti riescono a crescere di qualità in seconda linea e a contrattaccare con maggior efficacia. Leto e Passaglia sul centro iniziano a mettere giù palloni pesanti e Cascina riesce a ricucire sul 17 pari. Ancora qualche scambio equilibrato, fino al muro di Corti E. che dà il là al break decisivo che consente di chiudere a 20 e andare sullo 0-2, 20/25.

Alla ripresa le grossetane entrano in campo decise a prolungare la contesa. Qualche errore di troppo in attacco ed una scarsa efficacia del muro-difesa biancorosso consentono alle locali di raccogliere i frutti di quanto seminato fino a quel momento. Lazzerini si gioca la carta Bartali, ma le padrone di casa sono ormai lanciate e con merito accorciano le distanze: 1-2, 25-20. Quarto set al via con Bartali confermata dentro per Corti E. Le ragazze biancorosse, pur non esprimendosi ancora sui consueti livelli, riescono pian piano a crescere di tono. Corti F. e Simoncini da posto 4 penetrano il muro con più continuità e Bartali offre l'abituale contributo in termini di solidità e lucidità sia in prima che in seconda linea. Il parziale sembra scorrere via senza troppi patemi, ma sul finale ecco un nuovo passaggio a vuoto delle cascinesi che difendono/ricevono ben 3 palloni destinati fuori e consentono a Grosseto di recuperare ben 6 punti, passando dal 17-22 al 23-22 in loro favore. Nel momento clou però l'orgoglio delle biancorosse viene fuori e un bel turno al servizio di Leto, finalizzato da 2 primi tempi di Passaglia, consente di recuperare e chiudere con volontà e determinazione una gara decisamente complicata: 23-25, 3-1. 3 punti importantissimi dunque alla luce dell’andamento altalenante del match, che ha messo in risalto ancora una volta il carattere delle cascinesi, che hanno sempre saputo reagire ai momenti difficili che si sono riproposti un po’ in tutti i set.

Si chiude così un girone di andata incredibile che lascia in dote 29 punti, frutto di 9 vittorie e 2 sconfitte esterne per 2-3. Visti i molti cambiamenti ed il netto ringiovanimento della rosa a inizio stagione l’obiettivo era (e rimane) quello della salvaguardia della categoria, ma certamente questa prima parte di campionato lascia entusiasmo e consapevolezza per continuare a lavorare con determinazione, con l’auspicio di continuare a giocarsela contro ogni avversario. Adesso due settimane di meritato riposo e poi via con il girone di ritorno. Appuntamento al 7 gennaio alle 18 quando Cascina affronterà in trasferta l’insidioso Volley Peccioli nella palestra di via Sabatini.