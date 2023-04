Il sogno della Pallavolo Casciavola continua: le biancorosse volano alla finale playoff

Vittoria incredibile per le ragazze di Lazzerini che, con una bellissima prestazione, espugnano il fortino del Sales Volley Firenze e spalancano le porte di accesso alla fase finale dei playoff per la B2. Gara di ritorno che era molto temuta alla vigilia, sia per lo 0-2 iniziale dell’andata, sia per le insidie che poteva nascondere la piccola palestra fiorentina, caratterizzata da un tifo molto caldo, ma sempre corretto. Il coach parte con Cerri in regia, opposta Corti E., Bartali e Corti F. in posto 4, Leto e Passaglia sul centro, Fiaschi libero.

Ottimo l’avvio delle cascinesi che danno subito l’idea di voler tenere in mano il pallino del gioco. Il servizio va, il muro difesa risponde meglio rispetto a 7 giorni fa e l’attacco riesce a trovare buona continuità. Un turno di battuta di Cerri consente di prendere il largo e superare la resistenza del Sales che si arrende successivamente a 19 sotto i colpi da zona 3 di Passaglia e Leto, 19-25, 0-1.

Alla ripresa è ancora battaglia. Le padrone di casa provano a spingere dai 9 metri mettendo a dura prova la ricezione biancorossa. Dopo qualche difficoltà la seconda linea trova le contromisure giuste e torna ad assistere con regolarità ed efficacia la costruzione del gioco. Firenze, che aveva guadagnato un buon margine (+4), si illude di poter scappare, ma un bel turno in battuta di Corti F., accompagnato da ottime azioni offensive di Bartali e Corti E. ribaltano la situazione e portano Cascina a +2, 14-16. Il punteggio rimane in bilico fino al 22-24 quando una buona ricezione di Fiaschi, capitalizzata da un mani-out di Corti F. da zona 2 consente di chiudere portandoci sul doppio vantaggio 22/25, 0-2.

Terzo set al via con un po’ di comprensibile tensione per quello che può essere il parziale decisivo per il passaggio del turno. Una fast di Leto e un primo tempo di Passaglia rompono gli indugi e, dopo un avvio equilibrato, le biancorosse sembrano in grado in allungare senza eccessivi patemi 7-7, 10-14, 14-17. Ma il team di casa non molla di un centimetro e mette in campo tutto quello che ha per allungare la contesa. Una bella difesa di Bartali, conclusa da un diagonale di Corti E., portano Cascina sul 18-21, per un margine che appare rassicurante. Così non è. Firenze ci crede ancora e con estenuanti difese seguite da ottimi contrattacchi riesce addirittura a portarsi sul set point 23-24. Le biancorosse non hanno però alcuna voglia di arrendersi. Un recupero difensivo prodigioso, seguito da un attacco di Corti F. da posto 6, annullano lo svantaggio e con grande carattere spingono Cascina a ribaltare il punteggio e a chiudere col minimo scarto 24-26, 0-3.

E insieme ai tifosi cascinesi, giunti a Firenze per l’occasione, esplode la grande festa biancorossa per il raggiungimento di un risultato a dir poco incredibile che concede il pass per il girone finale valevole la promozione in B2. Traguardo davvero entusiasmante, e probabilmente insperato a inizio stagione, che adesso però è realtà. Un sogno che le ragazze biancorosse proveranno a giocarsi al meglio delle proprie possibilità, consapevoli delle difficoltà derivanti da caratura tecnica e bagaglio di esperienza degli avversari che andranno ad affrontare, ma sospinte da entusiasmo, voglia di lottare e voglia di stupire, in pratica il marchio di fabbrica di tutta la stagione. Adesso una settimana di attesa per conoscere gli esiti definitivi degli altri spareggi e capire avversari e calendario ufficiale del girone finale.