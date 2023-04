La Pallavolo Cascina femminile pronta a giocarsi i playoff per la B2

Bella vittoria per le ragazze della Pallavolo Cascina che con una prestazione convincente si aggiudicano gli ultimi 3 punti in palio nel campionato e confermano il secondo posto in graduatoria, valevole i playoff promozione per la B2. Lazzerini parte con Cerri in diagonale a Corti E., Simoncini e Corti F. in banda, Lenzi e Passaglia sul centro, Fiaschi libero. Si capisce subito che le biancorosse sono entrate in campo col piglio giusto, picchiano duro in battuta, tengono bene in seconda linea e mettono pressione alla squadra ospite sin dalle prime battute, 10-5, 18-12, 21-16. Quando il set sembra volgere alla conclusione ecco che le grossetane chiariscono di non essere venute a Cascina a fare da comparsa, dimostrando grande determinazione e qualità difensiva. Qualche errore di troppo, prontamente sfruttato dal team ospite, riporta la contesa in parità proprio sul finire (23-23). Un primo tempo di Passaglia e un mani fuori di Corti F. riportano però Cascina in carreggiata, consentendole di chiudere alla prima occasione 25-23, 1-0.

Si riparte con lo stesso sestetto e le cascinesi continuano a proporre buone trame di gioco. Fiaschi dà ordine in seconda linea e Cerri trova in Capitan Corti E. un'ottima fonte di punti. Il vantaggio si fa di nuovo considerevole, e questa volta le biancorosse non ammettono cali di concentrazione. Un diagonale da posto 2 e un muro di Lenzi concedono il set-point, immediatamente capitalizzato con un ace di Simoncini, 25-17, 2-0. Al via il terzo set, con le biancorosse chiamate a non ripetere il blackout di sette giorni prima. La squadra risponde bene e riesce a mantenere alto il ritmo anche nell'ultima frazione. Grosseto prova a giocarsi le ultime carte, ma un bel turno al servizio di Lenzi consente ben presto di guadagnare un buon margine. Simoncini in attacco firma il +7 e manda Corti E. al servizio. Ecco che il coach opta per il mantenimento dell'attacco a 3, inserendo Lemmi e Del Pecchia per Corti E. e Cerri. Ultimi sussulti per la squadra ospite che, pur sotto nel punteggio, non ha mai mollato facendo sudare alle ragazze cascinesi le proverbiali sette camicie per mettere palla a terra, per tutta la durata del match.

Sono proprio le ultime entrate a siglare il punto decisivo. Del Pecchia serve Lemmi in zona 2 che in attacco chiude set, match e regular season, 25-13, 3-0. Vittoria importante dunque, che chiude un campionato tanto difficile quanto splendido, andato ben oltre le più rosee aspettative di inizio stagione. Le biancorosse (per molte di loro era l'esordio in C, il primo assaggio di 'vera pallavolo' in una categoria regionale) hanno saputo colmare con sacrificio e determinazione il gap di fisicità, tecnica e soprattutto esperienza che la maggior parte delle squadre risultava avere alla vigilia del campionato. Il secondo posto deve essere quindi motivo di grandissimo orgoglio e uno stimolo in più per affrontare questi playoff con tanta voglia di dare battaglia e anche con un po’ di sana spavalderia.