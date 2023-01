Prosegue la marcia in vetta delle biancorosse della Pallavolo Cascina

Vittoria rotonda per le ragazze biancorosse, che riscattano la sconfitta dell'andata superando in 3 set una Nottolini più agguerrita di quanto non dicano i parziali. Lazzerini parte con Cerri in diagonale a Corti E., Simoncini e Corti F. in banda, Leto e Passaglia sul centro, Fiaschi libero. Partono molto forte le cascinesi, che forzano al servizio mettendo in netta difficoltà la ricezione ospite. Anche il muro difesa risponde bene e le biancorosse prendono subito il largo andando in vantaggio di 8 lunghezze, 10-2, 14-5, 21-13. Le ospiti provano a reagire ricucendo fino al -6, ma un errore al servizio e un maniout di Corti F. stoppano il recupero e si va sull'1-0, 25-15.

Inversione di tendenza nella seconda frazione. Le lucchesi partono decise a cambiare marcia, incrementano la pressione dai 9 metri e approfittano di qualche disattenzione delle cascinesi. Il buon avvio consente a Nottolini di guadagnare margine fino a oltre la metà del set, (13-16, 16-19) e obbliga Lazzerini a un time out per riordinare le idee. Cerri e compagne ritrovano il filo, Leto firma recupero e sorpasso con un bel turno al servizio condito da 2 ace e Simoncini chiude con un attacco diagonale, 25-21, 2-0.

Inizia il terzo parziale e i primi scambi sembrano riconsegnarci un match equilibrato. Dentro Cei per Fiaschi e le biancorosse provano via via a ritrovare il ritmo del primo set. Gli ottimi interventi difensivi delle cascinesi scalfiscono la fiducia offensiva delle giovani ospiti, che tornano a fare fatica nel mettere palla a terra. Lazzerini si gioca anche la carta del doppio cambio inserendo Del Pecchia e Lemmi per Cerri e Corti E., mantenendo così 3 attaccanti in prima linea. Le biancorosse non mollano più la presa e ad anzi allungano sul 23-16 con un bel muro e un passante da posto 4. Un'ottima difesa di Lemmi, finalizzata da un attacco di Simoncini, chiudono infine la contesa e ci regalano altri 3 punti pesanti in termini di classifica e continuità di rendimento, 25-17, 3-0.

Vittoria che riscatta il mezzo passo falso della sfortunata gara di andata e che consente a Cascina di trascorrere con serenità e fiducia la sosta del campionato prevista nelle prossime due settimane. Settimane che serviranno per rifiatare e mettere benzina nel serbatoio in vista della seconda parte di stagione, che si aprirà con 2 sfide molto complicate, la trasferta di Camaiore con l'Oasi e il derby casalingo con Casciavola. Sarà un finale di stagione decisamente tosto, in grado di mettere a dura prova le ragazze biancorosse, che hanno però ampiamente dimostrato di non tirarsi indietro di fronte alla sfide. Giusto il tempo di riprendere fiato: l'appuntamento è per sabato 4 febbraio alle 21 al Pardini Sporting Center di Via Fratelli Rosselli 122 a Camaiore.