Finisce il sogno della Pallavolo Cascina: le biancorosse chiudono i playoff con una sconfitta

Finisce la corsa playoff delle ragazze biancorosse che, in una 'Galilei' gremita in ogni spazio, regalano un altro bello spettacolo, mettendo in campo tutto quello che hanno. La bella prestazione, condita da tanto cuore, non è però sufficiente a superare un Dream Volley Pisa apparso in ottima forma, che con questa vittoria mette più di un piede in B2. Lazzerini parte con Cerri e Corti E. In diagonale, Simoncini e Corti F. in banda, Leto e Passaglia sul centro, Fiaschi libero.

La partita è un saliscendi di emozioni con le due squadre che si danno battaglia senza esclusione di colpi dandosi regolare cambio alla guida dei parziali. Primo set di chiara marca cascinese, con Cerri e compagne brave a tenere sotto pressione la ricezione ospite e un muro difesa organizzato ed efficace che riesce a limitare molto bene la superiorità fisica delle pisane. Corti F. e Simoncini da posto 4 spingono forte in attacco e ci consentono di chiudere in nostro favore, 25-23, 1-0.

Alla ripresa è ancora battaglia. Il Dream alza le barriere a muro e inizia a far valere la propria fisicità in attacco andando a scalfire via via le certezze della difesa locale. Dopo un primo strappo delle ospiti sono brave le ragazze cascinesi a ricucire, trovando continuità dal centro con Leto e Passaglia. Le pisane sono però decise a raggiungere la parità e con un bel break al servizio,staccano il pass e chiudono 20-25, 1-1. Terza frazione al via e le biancorosse tornano a fare la voce grossa. Corti E. da posto 2 e la neo entrata Bartali suonano la carica, giocando spesso col muro avversario. Il Dream prova a reagire, ma le cascinesi non lasciano margine di recupero e si riportano avanti 25-20, 2-1.

Qualche rammarico per il quarto set. Il parziale si apre con un grave errore arbitrale, in cui il secondo arbitro si prende la responsabilità di invertire la decisione del primo e chiamare un’inesistente toccata difensiva, con la palla in realtà finita a metri di distanza da tutti i difensori cascinesi. L’abbaglio arbitrale genera un nervosismo generale del match e fa sì che la squadra di casa perda colpevolmente tranquillità e precisione. Il Dream viceversa trova nuove energie e verve agonistica, salendo di livello in tutti i fondamentali. Lazzerini prova la carta del doppio cambio inserendo Lemmi e Del Pecchia, ma non è sufficiente a invertire la rotta. Le gialloblu ospiti si portano in parità con margine e merito, 13-25, 2-2.

Non c’è poi molta storia nel Tie Break con le pisane che dimostrano di averne di più a livello sia fisico che nervoso. L’equilibrio dura il tempo di pochi scambi ed è il Dream ad accelerare e firmare lo strappo decisivo, 9-15, 2-3. Si stoppano qua le nostre speranze di giocarsi la promozione fino all’ultima gara, ma la delusione lascia ben presto spazio alla consapevolezza di aver dato tutto e alla soddisfazione per una stagione incredibilmente positiva, iniziata con tante incognite e molte scommesse. Adesso una settimana di sosta e poi la Pallavolo Cascina andrà a Siena per l’ultimo match, ormai ininfluente, della stagione. Appuntamento a sabato 3 giugno ore 21 alla palestra di viale Sclavo contro il Giotti Victoria Volley.