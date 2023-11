Pesante sconfitta per le ragazze della Pallavolo Cascina a Donoratico

Sconfitta netta in quel di Donoratico per le cascinesi che, al cospetto di un avversario molto esperto, ma probabilmente non superiore a quelli incontrati fino ad oggi, non riescono praticamente mai ad entrare in partita ed a mostrare quanto di buono visto nelle precedenti giornate.

Lazzerini parte con Del Pecchia opposta Corti E., Sgherri e Corti F. in posto 4, Lenzi e Passaglia al centro Di Matteo libero. Si capisce subito che è non è giornata. La squadra locale spinge al servizio e tiene bene il campo nei fondamentali di seconda linea. Le biancorosse di contro sono molto fallose e con 15 errori diretti in pratica consegnano il primo parziale a Donoratico, che non si fa pregare e chiude a 20, 25/20, 1-0.

Stessa sorte nella seconda frazione: le biancorosse faticano a trovare continuità e ritmo. Il coach prova più volte a mescolare le carte con Tommasini, Lemmi, Papeschi e Passerini chiamate a più riprese a dare il loro contributo, ma l'inerzia sembra non voler mutare. Le padrone di casa di contro sono ordinate e volitive in difesa e riescono sempre a contrattaccare con efficacia. Dopo una timida reazione intorno alla metà del set è ancora la squadra di Ricoveri a prendere il largo e a portarsi sul 2-0, 25/20.

Il terzo set è quello dell'illusione. Le cascinesi aumentano i giri al servizio, fino a quel momento molto falloso, e ritrovano buona verve in difesa. Lemmi ottimamente subentrata a Corti E. mette a terra una buona quantità di palloni e permette alle biancorosse di prendere un margine rassicurante e chiudere rapidamente a 17, 17-25, 2-1.

Alla ripresa purtroppo il trend muta di nuovo e le cascinesi sembrano tornate quelle di inizio match. Molti errori dai 9 metri e scarsa concretezza difensiva permettono a Donoratico di fare la voce grossa e chiudere con merito senza troppi patemi, 25/20, 3-1. Al netto dei meriti dell'avversario, ordinato e concreto, è mancata sicuramente la prestazione delle cascinesi che hanno fatto fatica in tutti i fondamentali e non hanno saputo trovare soluzioni alternative credibili per ovviare alla classica 'giornata no'.

Sconfitta dunque di cui fare tesoro, che deve stimolare la Pallavolo Cascina a dare ancora qualcosa in più in vista delle prossime partite che si preannunciano molto ostiche. Dapprima le biancorosse incontreranno il Volley Peccioli e poi in serie Pescia e Porcari, 2 tra le favorite alla promozione. Non c'è tempo quindi per recriminare, testa bassa e tanto lavoro in palestra. L'appuntamento è per sabato 25 novembre alle 21 alla 'Galilei' dove arriverà il Volley Peccioli.