Tripudio biancorosso: la Pallavolo Cascina in rimonta conquista gara 1 dei playoff

I playoff non tradiscono le attese. La prima gara riserva subito un match combattutissimo, una girandola di emozioni che vede le due squadre darsi battaglia colpo su colpo senza risparmio. E dalla battaglia emergono le ragazze biancorosse dopo oltre 2 ore di contesa. Lazzerini parte con Cerri opposta a Corti E., Simoncini e Corti F. in banda, Leto e Passaglia sul centro, Fiaschi libero. L’avvio è promettente, le cascinesi sembrano approcciare bene la gara e con un bel turno al servizio di Simoncini guadagnano subito un margine di 5 punti. Il Sales però non ci sta e, dopo aver smaltito un po’ di tensione, inizia a proporre il proprio gioco, basato su un ottimo muro difesa e grande variabilità offensiva. Le biancorosse accusano il colpo, faticano a metter palla a terra e cedono il passo di misura, 22/25, 0-1.

Si riparte con lo stesso sestetto, ma l’avvio non è positivo come il precedente. Le cascinesi appaiono contratte e fallose, prestando il fianco alla squadra ospite. La difesa fa fatica a contenere l’attacco fiorentino e a controbattere con efficacia. Il coach prova a cambiare qualcosa inserendo Bartali per Corti E., la reazione c’è, ma non è sufficiente ad invertire la rotta 17/25, 0-2. La gara sembrerebbe ormai incanalata verso un epilogo negativo ma, come spesso accaduto durante la stagione, la Pallavolo Cascina quando si trova con le spalle al muro è capace di tirare fuori il meglio di sé. E così è anche in questa occasione. Le biancorosse con caparbietà ed orgoglio iniziano a trovare ritmo e continuità un po’ in tutti i fondamentali. Fiaschi prende campo in ricezione con ottime percentuali, consentendo alla regia una migliore gestione della prima linea. Bartali da posto 2 mette a terra palloni pesanti e finalmente trova sfogo anche il gioco sul centro. Le biancorosse guidano il punteggio per tutto il set, ma Sales trova il pari proprio sul 23. E' Simoncini a scacciare i fantasmi e a chiudere il parziale con due passanti in diagonale, 25/23, 1-2.

La stessa schiacciatrice è poi costretta a lasciare il campo dopo 3 punti del quarto set per un infortunio alla caviglia, che tutti si augurano non la tenga fuori per troppo tempo. Lazzerini deve quindi ridisegnare la formazione, con Corti E. che subentra nell’inedito ruolo di schiacciatrice di posto 4 e Bartali che veste invece i panni dell’opposto ricettore. L’inedito assetto avrebbe potuto scalfire le sicurezze dei più, ma le atlete cascinesi trovano risorse insperate e continuano a lottare senza lasciare niente d’intentato. Firenze spinge, ma Cascina ricuce con un bel break al servizio di Corti F. e la contesa rimane in bilico fino alla fine del parziale. Un primo tempo di Leto e un muro di Corti E. danno la spinta decisiva e consentono di spuntarla col minimo scarto e di portare la gara al tie break, 25/23, 2-2.

Quinto set che resta in bilico solo nei primi punti. Cerri e compagne vogliono completare la rimonta e girano sull’8-4. C’è spazio per l’ultimo sussulto con le fiorentine che dal 14-6 rimontano fino al 9, ma Passaglia con un doppio primo tempo chiude definitivamente la questione e concede alle biancorosse una vittoria incredibile, 15/9, 3-2. Festa e tanti sorrisi sugli spalti della Galilei (gremiti per l’occasione) e tanto orgoglio per la rimonta compiuta. Rimonta che per non restare fine a sé stessa dovrà però essere concretizzata con la prossima gara, perché questo turno playoff è al meglio delle 2 gare su 3, per cui sarà necessario ottenere un’altra vittoria per superare il turno ed accedere al girone finale. Appuntamento quindi a sabato 22 aprile ore 18 a Firenze, nell’ostica palestra di via Del Sarto, per un impegno sicuramente proibitivo, condito da un clima caldissimo e da una squadra molto forte in cerca di pronto riscatto.