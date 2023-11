Un solo punto per i ragazzi della Pallavolo Cascina

Ripresa per i capelli una gara iniziata male, condotta per un po’ anche con spavalderia e poi gettata alle ortiche racimolando un solo punto al termine dello sforzo. Sintesi estrema di un sabato non troppo felice dove alla 'Galilei' di Cascina era venuta a far vista il Mazzoni di Pistoia.

Vanno in campo le stesse diagonali dell’esordio; Bernardini-Salvini, Zucchini-Mariotti, Di Nasso-Armani con Pergolesi libero per un inizio gara condotto quasi allo specchio dalle due formazioni. Cascina individua un bel punto debole in ricezione pistoiese, cerca di trarne vantaggio, ma un po’ di imprecisione nelle traiettorie e l’esperienza della compagine ospite che ci mette quasi sempre una toppa, fanno sì che per due volte di fila il set lo vincano loro.

Nel terzo, un leggero calo dell’avversario unito ad una migliore precisione e soprattutto con un cambio di atteggiamento dopo che Orsolini aveva prima redarguito il gruppo e mischiato poi qualche carta durante il set, mettono uno stop all’incedere vittorioso di Pistoia. Ma la svolta è nel quarto. Un set brillantissimo quasi da 'knockout tecnico' fa sognare i cascinesi che nel frattempo avevano dato respiro a Bernardini in regia per il più fresco Boaretti, che macinano punti a due a due e vincono per distacco a 12.

Al tie-break segue la scia di entusiasmo e, come vedremo, anche troppo. Dobbiamo infatti curiosamente qui annotare un cartellino rosso sventolato genericamente alla panchina biancorossa per 'eccesso di entusiasmo' con un punto quindi regalato all’altra squadra; una cosa a dir poco inconsueta.

Il riscontro morale dell'ingiustizia subita, ma soprattutto (e qui c’è veramente da rammaricarsi) la paura di vincere con un vantaggio comunque colossale in prossimità del traguardo, portano il Cascina a sprecare, andare ai vantaggi e poi cedere a causa, va detto, anche della maggiore esperienza rivale.