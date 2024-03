Un punto per la Pallavolo Cascina nella sfida contro San Miniato

In una 'Galilei' stracolma e ribollente di tifo San Miniato riesce a far suo il match al tiebreak, lasciando un bel po’ di rimpianto ai ragazzi di Orsolini, che non hanno avuto la freddezza richiesta dai momenti topici della gara. Il coach schiera in campo il classico sestetto (Bernardini, Salvini, Armani, Di Nasso, Germelli - Zucchini e Pergolesi) che però parte con il freno a mano tirato dando spazio (troppo) agli avversari che, pur senza strafare, allungano sempre più nel punteggio (1-4, 2-6, 7-13). A poco servono i cambi e i timeout di Orsolini e il parziale scivola nettamente nelle mani dei giallorossi (19-25,0-1).

Dopo un set senza storia i cascinesi hanno il merito di ricompattarsi e riorganizzare le linee di gioco nel secondo. Boaretti sostituisce Bernardini al palleggio e, nonostante la partenza sprint di San Miniato (1-4, 4- 8) i biancorossi riescono stavolta ad arginare la fuga in avanti dell’avversario (7-8, 9-9) fino a mettere la testa avanti (14-12). San Miniato non ci sta e impatta a 15, ma il rush finale è di marca biancorossa (19-16, 22-18). Si chiude 25-21 (1-1).

Nel terzo parziale (stessa formazione del secondo), sull’onda del set precedente, i cascinesi proseguono a giocare con bel piglio mantenendo sempre un pur minimo vantaggio. Sul 12-10 Leli dà il cambio ad Armani, il vantaggio si dilata fino al 14-10 e Armani chiude il cambio con Leli sul 16-13. Il giallo a Pergolesi sul 17-14 per 'eccesso di esultanza' è lo spartiacque mentale a sfavore di Cascina: due brutti errori consecutivi rimettono in gioco gli ospiti. Orsolini chiede subito time-out (17-16), i biancorossi si scuotono (19-17, 20-18). Entrano Filippi (in battuta) per Germelli e Rosati per Boaretti a rinforzo del muro. Lo scambio successivo è condizionato da un errore di valutazione dell’arbitro, inutilmente contestato da capitan Di Nasso. Rientrano Germelli e Boaretti, Cascina allunga a +3 (22-19, 23-20), ma si spegne improvvisamente la luce. Una serie di errori gratuiti consecutivi riportano i giallorossi prima in parità, poi al set point, capitalizzato

dopo il cambio palla successivo. (24-26, 1-2).

A questo punto del match, con il rischio incombente di una netta sconfitta che avrebbe replicato quella dell’andata a San Miniato, la quarta frazione vede i biancorossi partire di slancio 4-1, ma subito subire un break 0-6 che riporta il match in equilibrio. Un bel turno di Germelli dai 9 metri (7-9, 11-9) con conseguenti buone correlazioni muro-difesa e ottimi spunti in attacco, consente a Cascina di rimettersi in corsa. La gara prosegue in assoluto equilibrio (12-12, 15-15, 17-17). Entra dietro Leli per Armani (17-18). Gli ospiti però, decisi a chiudere con il massimo bottino, si spingono a +3 (19-22), ma Cascina alza la testa e reagisce. Rientra in prima linea Armani per Leli (20-22) e Filippi per Zucchini in battuta (22-23). Il sanremese mette subito in grande difficoltà la ricezione avversaria e San Miniato non riesce più a costruire soluzioni vincenti. Un bel muro Zucchini-Germelli e un diagonale strettissimo di Armani consegnano a Cascina la palla per il tiebreak, immediatamente concretizzata grazie ad un attacco out degli ospiti. 25-23, 2-2.

San Miniato, consapevole di aver perso l’occasione di far bottino pieno, affronta il quinto set un po’ scarico e fatica, almeno all’inizio, a contenere l’entusiasmo dei biancorossi, che si concretizza in diversi muri punto consecutivi (4-1). Il vantaggio biancorosso si dilata fino a 4 punti grazie anche a un grande attacco di Zucchini (6-2). I giallorossi ospiti hanno però il merito di rimanere nel match (6-4, 7-5). Entra Leli per Armani in seconda linea e si va al cambio campo 8-6 con un perfetto attacco di Germelli. Complici un paio di errori gratuiti commessi sul versante cascinese gli ospiti impattano a 9. Salvini porta Cascina sul +1, rientra Armani per Leli, ma gli ospiti sorpassano 10-11. Riacciuffato il pari, la mossa di Filippi in battuta per Zucchini non dà i risultati che ha garantito nel set precedente e San Miniato stacca +2 mantenendo il vantaggio fino alla fine (Rosati per Boaretti sul 13-14) grazie anche ad una svista arbitrale finale (fallo di doppia non rilevato) 13-15, 2-3.