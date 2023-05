Cascina non si ferma più: battuta anche Quarrata nella volata per la promozione

Non ci sono più aggettivi per la Pallavolo Cascina. Vittoria incredibile per le ragazze biancorosse che, grazie a una prestazione maiuscola, di qualità e di carattere, superano un avversario di assoluto valore, venuto a Cascina per aggiudicarsi l’intera posta in palio. Lazzerini parte con Cerri in diagonale a Corti E., Simoncini e Corti F. in banda, Leto e Passaglia sul centro, Fiaschi libero. Inizia il match e le due squadre si danno battaglia senza risparmio sin dai primi scambi, con azioni lunghe caratterizzate da ottime difese e buoni contrattacchi. Le ospiti alzano le barriere in fase break e danno il primo strappo portandosi a +5, 9-14. Cerri e compagne non mollano la presa e con i servizi di Simoncini prima e Passaglia poi, si rifanno sotto impattando intorno al 20. La Blu Volley chiude ancora gli spazi a muro e si guadagna il set point, prontamente sfruttato con un pallonetto da posto 3, aggiudicandosi la prima frazione col minimo scarto, 23-25, 0-1.

Si riparte con Bartali dentro per Simoncini e, nonostante il set sfuggito per poco, le cascinesi mostrano subito immutata voglia di lottare. L’avvio è promettente, la ricezione trova maggior continuità ed il gioco sul centro ne risente favorevolmente. Cascina prova a scappare guidata in attacco da capitan Corti E., che riesce spesso ad approfittare dei pochissimi spazi lasciati vuoti dal muro difesa ospite. Il vantaggio si fa via via più cospicuo e ci consente di gestire con relativa tranquillità il finale di set. Un muro di Cerri e una pipe di Corti F. chiudono il parziale e riportano Cascina in parità, 25-18, 1-1.

Al via il terzo set e il trend sembra essere lo stesso del precedente. Il servizio funziona e mette in seria difficoltà la ricezione ospite, che fatica a rispondere con precisione. Leto e Passaglia aumentano la pressione da zona 3 e, unitamente ad un ottimo turno di battuta di Bartali consentono a Cascina di guadagnare margine 9-5, 18-10, 21-12. Tutto lascia presagire che il set scivoli via senza ansie eccessive, ma così non è. Quarrata è squadra tosta, caparbia, oltre che florida di alternative. Un doppio cambio e un servizio salto spin difficile da leggere ci fanno perdere sicurezza e consentono alle pistoiesi un prodigioso recupero. Si arriva addirittura al 23-22, ma le cascinesi hanno la pelle dura e nel momento più difficile danno ancora una volta prova di grande carattere. Fiaschi riceve e consente a Passaglia di chiudere in primo tempo il punto del 24. Corti E. si mette in scia e da posto 2 trova una bella parallela per chiudere la terza frazione, 25-22, 2-1.

Inizia il quarto parziale e le due squadre proseguono a darsi battaglia colpo su colpo senza lasciare niente di intentato. L’equilibrio dura fino alla metà del set (8-10 10-10, 15-13), quando Corti F. con 2 mani-out suona la carica e spinge Cascina fino al +5, 21-16. Leto batte e difende, Passaglia concretizza in primo tempo e le biancorosse arrivano a un passo dal chiudere la contesa. C’è spazio per l’ultimo sussulto con la Blu Volley che si riporta sul 24-22, ma una pipe di Bartali stoppa la rimonta e dà il via alla festa nell’affollatissima palestra cascinese, 25-22, 3-1.

Bellissima partita e grande risultato per la Pallavolo Cascina di fronte ad una splendida cornice di pubblico, che ha sospinto le due squadre in modo rumoroso, ma sempre molto corretto. Uno splendido risultato ottenuto contro un avversario estremante difficile da affrontare che dà grande entusiasmo e consapevolezza per lavorare con ancor maggiore determinazione e voglia di sacrificarsi. Ingredienti che saranno indispensabili per affrontare i prossimi appuntamenti, in cui Cascina troverà ancora avversari con qualità ed esperienza certamente superiore alle biancorosse. Il Carpe Diem che la Pallavolo Cascina incontrerà nella prossima sfida è esattamente uno di questi, essendo arrivato ai playoff promozione dopo aver dominato in lungo e in largo il girone A. L’appuntamento per chi volesse seguire e sostenere le ragazze biancorosse è per sabato 13 maggio alle 21 al Palazzetto dello Sport di via Pieraccioni a San Francesco a Pelago.