Prima sconfitta in campionato per le ragazze della Pallavolo Cascina

Arriva la prima sconfitta, di misura, al culmine di un bel match durato oltre 2 ore dove le due squadre si sono confrontate senza esclusione di colpi. Alla vigilia si sapeva che l'avversario fosse tra i più forti del girone, potendo contare su diverse atlete dalla lunga esperienza nei campionati nazionali di B1 e B2, ma le giovani ragazze cascinesi non si sono mai date per vinte ed hanno provato a colmare il gap con organizzazione e determinazione, portandosi dietro anche qualche rammarico per non aver capitalizzato i vantaggi racimolati nel corso del secondo e del quarto set.

Si parte con Del Pecchia in regia opposta a Corti E., Sgherri e Corti F. schiacciatrici, Lenzi e Passaglia al centro, Di Matteo libero. L'inizio è ottimo, le biancorosse spingono al servizio e rispondono bene in difesa, Sgherri e Corti F. da posto 4 mettono palla a terra con regolarità. Le ospiti accusano il colpo e cedono rapidamente a 19, 25-19, 1-0.

La seconda frazione sembra sulla falsariga della prima, Passaglia al servizio e Corti E. in attacco tracciano il solco e le cascinesi mantengono sempre un vantaggio considerevole (14-8, 19-14). Quando però il più sembra fatto ecco il blackout. Le viareggine vengono fuori con veemenza, ricuciono lo strappo e si portano a +4. Lazzerini prova ad invertire la rotta con 2 tempi e inserendo Papeschi e Lemmi. La mossa dà gli effetti sperati, ma sul 24 pari le nostre pagano lo sforzo nervoso della rincorsa e cedono ai vantaggi, 24-26, 1-1.

Alla ripresa bella reazione delle ragazze biancorosse che ripartono con grande determinazione. Di Matteo coordina la seconda linea e Del Pecchia varia molto le soluzioni offensive, trovando punti da tutti i suoi attaccanti. Lenzi in 7 e Sgherri da posto 4 trovano varchi nel muro difesa ospite e consentono il break decisivo, 25-17, 2-1.

Quarto set molto combattuto, le due squadre si alternano alla guida del punteggio che rimane in bilico fino oltre la metà del parziale. Il coach si gioca le carte Lemmi e Ferri e si prosegue punto a punto fino al 23-24. Qua si registra qualche minuto di pausa per uno svarione arbitrale. L'Oasi chiede (con le atlete già pronte sulla linea dei 3 metri) una sostituzione non consentita tra 2 giocatrici che a loro volta erano precedentemente subentrate ad altre. Il direttore di gara che da regolamento avrebbe dovuto obbligare la sostituzione col giocatore corretto, dopo qualche minuto di titubanza incredibilmente deroga al regolamento (sic) e, non solo consente agli ospiti di fare marcia indietro e 'ritrirare' il cambio, ma non sanziona neanche la chiamata impropria ed il ritardo di gioco. Si riparte quindi con un po' di nervosismo. Le viareggine, dopo l'errore dell'arbitro, sfruttano anche un errore del muro cascinese e col minimo scarto costringono le biancorosse al tiebreak, 23-25, 2-2.

Quinto set con poca storia, le biancorosse accusano il contraccolpo e neanche gli ingressi di Tommasini e Papeschi riescono ad invertire la rotta. La squadra ospite non si fa pregare e chiude con margine a 9, 9-15, 2-3. Un po' di rammarico quindi per non aver capitalizzato quanto di buono espresso, ma anche tanto orgoglio e consapevolezza per essersela giocata alla pari contro una squadra decisamente strutturata. Risultato da archiviare in fretta per rivolgere subito il pensiero alla prossima gara che vedrà Cascina in trasferta a Donoratico.

Donoratico è squadra tradizionalmente ostica, che al netto di un calendario non proprio 'agevole' nelle prime giornate, può contare su elementi di assoluta esperienza e qualità e sulla solida guida del grande ex Fabrizio Ricoveri. Altra partita dunque da affrontare con la massima determinazione e voglia di sacrificarsi per cercare di strappare punti preziosi. Per chi volesse seguire le cascinesi l'appuntamento è per sabato 18 alle 21 alla Tensostruttura di via del Fosso a Donoratico.