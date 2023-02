Grinta e cuore: le ragazze della Pallavolo Cascina festeggiano la vittoria

Vittoria di grande carattere per le biancorosse, che faticano non poco ad avere la meglio su un Riotorto decisamente agguerrito e salito a Cascina col chiaro intento di portare via punti. Lazzerini parte con Cerri in diagonale a Bartali, Simoncini e Corti F. in banda, Leto e Passaglia sul centro, Cei libero. Buono l'avvio delle biancorosse che dai 9 metri mettono pressione alla ricezione ospite e riescono a passare con regolarità da posto 3. Il vantaggio guadagnato sembra confortante, ma le ospiti non mollano la presa e ricuciono fino ad impattare intorno al 20. Cerri e compagne mantengono determinazione e lucidità, riescono a riportarsi in vantaggio con un muro di Passaglia e un diagonale di Simoncini, ma chiudono il parziale solo al terzo set-point, 29- 27, 1-0.

Alla ripresa ripartono forte le cascinesi, che guadagnano subito un buon margine con Corti F. e Bartali brave ad usare il muro avversario in proprio favore. Una fast di Leto dà il via al break decisivo che ci porta a +5 e ci consente di condurre in porto il set senza troppi patemi, 25-21, 2-0. Nel terzo cambia l'inerzia. Riotorto appare deciso a giocarsi il tutto per tutto e sale di tono un po' in tutti i fondamentali. Trascinata dalle proprie schiacciatrici di posto 4 (limitate con grande fatica dal muro difesa cascinese per tutto il match), la squadra ospite si porta +7 e prova ad allungare nel punteggio. Il coach ricorre a due time out e mischia le carte in tavola giocandosi il doppio cambio, con Corti E. e Del Pecchia in luogo di Bartali e Cerri. La squadra si scuote e le contromosse adottate sembrano dare i frutti sperati: si passa dal -7 (12-19) al -3 (17-20). Sul più bello però si inceppa qualcosa, le livornesi tornano a spingere, e chiudono con margine riducendo lo svantaggio, 21-25, 2-1.

Al via il quarto set e le biancorosse sembrano subito intenzionate a non lasciare punti per strada. L'inizio è promettente 6-2, 15-7, 17-10. Il parziale pare incanalato su binari biancorossi, ma le ospiti non sono delle stessa idea. Riotorto si riporta sotto arginando con continuità gli attacchi di Cascina e spingendo forte in prima linea ancora con le proprie schiacciatrici. Raggiunto l'equilibrio, il finale di set è un susseguirsi incredibile di emozioni con le due squadre che si danno battaglia punto su punto. La comprensibile tensione porta a molti errori da entrambe le parti, che si annullano vicendevolmente molti match/set point. La svolta arriva sul 30 pari. Cei difende e copre con grande determinazione, Passaglia finalizza con un primo tempo e firma il 31-30. Cerri dai 9 metri trova l'ace decisivo e dà il là alla festa biancorossa, 32-30, 3-1.

Festeggiamenti doverosi quindi per una prova di grande carattere che, seppur condita da qualche passaggio a vuoto e imprecisione tecnica, ha testimoniato una volta di più la tempra delle cascinesi anche al cospetto di una squadra molto esperta. Tre punti fondamentali avvalorati dalla qualità dell'avversario, che come sapevamo vanta nel roster giocatrici tecnicamente importanti e con lunghi trascorsi nei Campionati Nazionali di serie B. Come sempre, la soddisfazione del risultato ottenuto deve essere benzina da inserire nel serbatoio per preparare al meglio la prossima gara che vedrà la Pallavolo Cascina impegnata sul proibitivo campo di Donoratico. Il team di Coach Ricoveri è a sua volta una squadra con qualità tecniche e bagaglio di esperienza di assoluto spessore, e per cercare di portare via punti importanti le biancorosse dovranno esprimere il meglio del proprio potenziale. Appuntamento a sabato 4 marzo (ore 21) alla tensostruttura di via del Fosso a Donoratico.