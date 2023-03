Scivolone della Pallavolo Cascina a San Miniato

Sconfitta di misura nella trasferta di San Miniato, dove la Pallavolo Cascina ha letteralmente disputato una partita dai due volti: buone cose nella prima parte di match che ha visto le biancorosse andare in vantaggio di due set, per poi lasciare il passo senza troppa resistenza alla Folgore nelle frazioni successive. Lazzerini parte con Cerri in diagonale a Lemmi, Bartali e Corti F. in banda, Lenzi e Passaglia sul centro, Cei libero. Avvio convinto per le biancorosse che si portano subito avanti, con buona continuità sia al servizio che in prima linea. San Miniato prova a controbattere, ma un bel turno al servizio di Cerri, confermato da un muro e un attacco di Lemmi ci consentono di prendere il largo e mantenere un buon margine fino al termine del parziale 0-1, 21/25.

Alla ripresa solito sestetto, e la gara sembra proseguire sulla stessa falsariga. Cei guida bene la ricezione e Cerri può sfruttare l’intero l'arco offensivo, ricevendo in cambio risposte positive da tutti gli attaccanti. Inutili i tentativi di rimonta della squadra di casa che si ferma a 16, dando l'impressione di non riuscire a trovare gli strumenti per arginare l'avanzata cascinese. Passaglia al servizio e Lenzi in attacco firmano il break decisivo e ci concedono il doppio vantaggio, 17-25, 0/2. Terzo set al via con Del Pecchia per Cerri e Simoncini per Corti F. San Miniato cresce di tono e di pari passo le biancorosse si smarriscono incorrendo in molti errori gratuiti, soffrendo in tutti i fondamentali. Il team di casa prende fiducia e guadagna margine chiudendo senza troppi patemi a 16, 25-16, 1/2.

Nella quarta frazione la musica sembra cambiare di nuovo, con le cascinesi che danno l'impressione di aver superato il momento di difficoltà. La seconda linea ritrova efficacia e Cascina riesce a guadagnare un vantaggio che sembra rassicurante +7, 10-17. Quando la contesa sembra destinata a concludersi in favore delle biancorosse ecco un nuovo blackout, che riporta in gioco le padrone di casa. Inutili 2 timeout e il nuovo avvicendamento Cerri-Del Pecchia, la Folgore rimonta e chiude alla prima occasioni ristabilendo la parità 25-22, 2/2. Inizia il tie break con Cerri di nuovo in regia. Si capisce ben presto però che Cascina ha ormai staccato la spina e le giallorosse locali, forti della maggiore motivazione data dall'obiettivo salvezza ancora in ballo, si portano subito avanti con caparbietà. La reazione delle biancorosse è timida e tardiva, e San Miniato conduce il match in porto aggiudicandosi i 2 punti in palio nel quinto set, 15-6, 3/2.

La Pallavolo Cascina porta a casa 1 punto e anche qualche rammarico per l'ampio vantaggio dissipato nella quarta frazione, ma si sa che in queste gare di fine regular season spesso le motivazioni fanno la differenza e le biancorosse non sono riuscite a mantenere lucidità e concentrazione per tutta la durata della gara. E' stata comunque una buona occasione per far rifiatare qualche atleta alle prese con acciacchi di fine stagione e dare spazio e ritmo-partita a chi aveva avuto meno chance, con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili ai playoff con tutti i componenti della rosa. Adesso Cascina è attesa dall'ultima gara di regular season al cospetto della Pallavolo Grosseto: sabato 1° aprile l'obiettivo è chiudere bene il girone e cercare di conquistare definitivamente la seconda posizione in graduatoria.