Vittoria convincente per la Pallavolo Cascina in Serie C

Vittoria entusiasmante e prestazione davvero convincente per le ragazze di Lazzerini, che sospinte da una bella cornice di pubblico mettono in campo tecnica, grinta e tanto cuore per avere la meglio di un Volley Livorno mai domo. Si parte con Del Pecchia al palleggio opposta a Corti E., Papeschi e Corti F. in posto 4, Lenzi e Passaglia al centro, Di Matteo a dirigere la seconda linea.

Grande equilibrio in avvio di match, le due squadre partono subito forte e danno vita a scambi molto lunghi con ottime difese da entrambe le parti. Il coach prova ad accelerare con la carta del doppio cambio (dentro Lemmi e Tommasini), e dando sostanza alla seconda linea con l'ingresso di Ferri, ma le ospiti trovano un implacabile turno al servizio che traccia il solco e le porta in vantaggio, 18-25 0-1.

Alla ripresa l'equilibrio dura solo nei primi scambi e sono poi le ragazze cascinesi ad allungare nel punteggio. Passaglia al servizio e Corti E. in attacco danno il 'la' al vantaggio che si mantiene cospicuo, 16-10, 19-14, 22-15. Le avversarie cercano in tutti i modi di rientrare, ma chiude Corti F. con un mani fuori in posto 4, 25-22, 1-1.

Livorno subisce il contraccolpo ed il terzo set sembra essere di chiara marca cascinese. Di Matteo assiste molto bene la regia di Tommasini che può servire con efficacia i suoi attaccanti. Papeschi dai 9 metri trova un buon break ed il vantaggio arriva anche a +10 (15-5, 20-10). Il fisiologico (quanto evitabile…) rilassamento consente alle labroniche di riportarsi sotto e costringe Lazzerini a ricorrere ancora una volta al contributo di Ferri in seconda linea, che con 2 ottime difese sbarra la strada alle ospiti e ci permette di consolidare il vantaggio, 25-22, 2-1.

Inizia la quarta frazione e l'avvio delle cascinesi sembra ancora promettente (10-7), ma Livorno non è della stessa idea e si riporta a + 3 dando l'impressione di poter scappare. Sono Del Pecchia e Sgherri, appena subentrate, a suonare la sveglia nella metà campo biancorossa. Sgherri difende, Del Pecchia serve un primo tempo e Lenzi capitalizza andando ad invertire di nuovo l'inerzia. C'è spazio per un ultimo tentativo ospite, ma un muro targato Lenzi-Corti prima, e un primo tempo di Passaglia poi, bloccano definitivamente la rimonta livornese, 25-21, 1-3.

Grande entusiasmo alla 'Galilei' per una vittoria di qualità, volontà e sacrificio, ottenuta con il contributo di tutto il gruppo biancorosso, che ha fortemente voluto sovvertire il pronostico della vigilia. Appena il tempo di festeggiare e la Pallavolo Cascina deve rituffarsi a capofitto in palestra per preparare al meglio il derby di sabato 4 novembre alle 21. Derby che vedrà le biancorosse di scena a Casciavola, di fronte ad un'altra squadra che si è molto rinforzata nel mercato estivo, andando a pescare anch'essa dal Dream Volley e dalle serie superiori. L'impegno, dal punto di vista tecnico ed emotivo, sarà quindi ancora una volta ad altissimo coefficiente di difficoltà, ma le ragazze biancorosse non lasceranno niente d'intentato.