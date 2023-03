La Pallavolo Cascina maschile chiude il campionato con una sconfitta

Come da calendario il campionato del Cascina termina con una giornata di anticipo ed ancora con un 3 a 1 avverso, questa volta a favore del Migliarino Volley. Cascina del resto, a differenza degli ospiti, non aveva stimoli particolari, ma almeno per tre set ha lottato alla pari per poi cedere nel finale di partita ad una squadra probabilmente più motivata. Ultimo giro, ultima corsa, prima occasione per l’esordio in regia del giovane Andrea Bernardini che si è disimpegnato a dovere, entrando da subito bene nel match e servendo alla squadra i palloni giusti per gli attacchi rete. Orsolini gli affianca in diagonale Filippi e completa la formazione con i centrali Germelli - Mariotti e le bande Baronti - Armani con Garzella libero.

Porta a casa un voto complessivamente sufficiente la squadra biancorossa, che si è districata in un campionato dove alcune formazioni sono state allestite con spirito e forse anche risorse maggiori, per provare la scalata alla Serie B. Quello che c’è da tenersi stretto, comunque, per il Cascina, è la crescita intravista nei più giovani provenienti dal vivaio quali Bernardini, Mariotti, Salvini e Zucchini, scesi regolarmente in campo perché fulcro della squadra insieme ai più 'anziani', i cascinesi doc Garzella e Germelli, agli acquisiti Armani e Tripiccione, ai cascinesi 'di adozione' ovvero Di Nasso e i fratelli Baronti e ai nuovi ingressi Filippi e Leli, con Luceri sul finale di stagione. Una squadra che ha girato alla guida di Orsolini, anche lui non certo un veterano della panchina, che ha portato diligentemente la nave in porto salva e pronta per una ripartenza.

Un ringraziamento di fine stagione poi va a tutti i componenti dello staff tecnico, composto quest’anno da Andrea Marini, in qualità di preparatore atletico, e dal fisioterapista Andrea Vongher, nonché a quello dirigenziale che ha seguito la squadra ancora una volta in questa stagione, a partire dal presidente Luca Tremolanti, il facente funzione anche di segnapunti Claudio Tritoli e all’accompagnatore Alessandro Garzella.