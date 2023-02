Ancora uno scivolone per i ragazzi della Pallavolo Cascina

Cascina riparte con zero punti conquistati dopo la sosta prevista dalla Federazione, ma con almeno la coscienza di aver mostrato una buona prestazione contro i più quotati camaioresi, primi in classifica e partiti a inizio campionato con obiettivi diversi dai nostri. Magra consolazione, come troppe altre volte in modo simile è capitata e sempre per il medesimo motivo, ovvero per la non 'completezza' della prestazione stessa. Vale a dire una non costante concentrazione, cattiveria agonistica ed attenzione a tutti i particolari ed i frangenti che capitano in una gara e che invece andrebbero capitalizzati in modo migliore per vincere le partite.

Vanno in campo le diagonali Baronti M. - Salvini, Di Nasso - Baronti I. e Zucchini - Germelli preferito a Mariotti, con Leli libero, per un buon inizio gara che faceva anche ben presagire. Certo, di là c’era una squadra composta da tanti ex di categorie superiori, a cui però i biancorossi, come del resto nella gara di andata, hanno dato filo da torcere in tutti i tre set giocati e specialmente nel primo dove a Cascina manca un punto sul finire, magari cruciale, per colpe non sue. Quindi una prestazione sostanzialmente buona in tutti i reparti di gioco che, se mostrata finora contro la maggioranza delle squadre in corsa, avrebbe sicuramente portato più punti. Ma questa è solo un’ipotesi e non una certezza. Una sicurezza invece dovrà essere il ripetersi del tenore di questa prestazione sabato 11 febbraio contro l’ultima in classifica, che ha un solo punto in classifica.