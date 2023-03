Bella vittoria in rimonta per la Pallavolo Cascina maschile

Due gare veramente intense le ultime giocate dal Cascina, sia nella trasferta di Pisa contro il Cus, dove poteva portare a casa un risultato migliore per intensità di gioco mostrata, ma resa vana da un avversario veramente coriaceo ma non solo, sia in quella casalinga contro Torretta Livorno vinta per 3 a 2 in rimonta tra i cori di un pubblico che alla fine si prende metà del merito. Dopo un inizio altalenante punto a punto, Baronti M-Filippi, Zucchini-Germelli, Di Nasso-Baronti I. con Leli libero sembrano prendere coraggio, ma inspiegabilmente si perdono sul finale cedendo malamente il parziale.

Il secondo, a dire il vero, diviene addirittura disarmante, quando lo svantaggio appare non più rimontabile e porta i biancorossi sotto di due a zero tra i cori festosi dei livornesi. Ma forse sono proprio questi cori prematuramente inneggianti al successo finale che, insieme all’orgoglio di squadra, portano i ragazzi di Orsolini a ribaltare in toto la partita e ad ammutolire gli avversari? Sì, con qualche aggiustamento di squadra come a volte è già capitato tipo Salvini che si alterna con Filippi o Mariotti per Germelli, più una sonora strigliata che ci può stare, ecco che la desiderata svolta di squadra pian piano si manifesta ridando speranza anche a un pubblico finora silenzioso e forse sbigottito.

Niente di più è accaduto che una crescita di Cascina ma soprattutto una strategia, quella livornese, basata sostanzialmente sul mani fuori e pallonetto velenoso, con poche palle sonanti a terra, che alla lunga è sfumata e franata perché compresa appieno dai biancorossi, tutti bravi finalmente ad aggiustare quel tanto predicato sistema muro-difesa per costruire e contrattaccare con successo. Rimessa in piedi e vinta una gara che non avrebbe mai dovuto finire in sfavore per Cascina, ma che ci è andata davvero molto vicino.