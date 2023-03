Vittoria nel derby e qualificazione ai playoff: la Pallavolo Cascina femminile sogna

"Tutto vero! Siamo ai Playoff!": esulta così la Pallavolo Cascina, che celebra il risultato raggiunto dalle ragazze militanti nel campionato di Serie C dopo la vittoria sul terreno della Dream Volley, al termine di un derby sempre insidioso. Partita emozionante per le biancorosse che riscattano la sconfitta casalinga col V.P. Volley mettendo in campo grinta, cuore e qualità in una sfida molto sentita, che valeva di fatto l'ufficialità dei playoff promozione e un mattoncino importante per la conferma del secondo posto. Lazzerini parte con Cerri in regia opposta a Corti E., Simoncini e Corti F. in banda, Passaglia e Lenzi sul centro, Fiaschi libero.

Iniziano forte le padrone di casa che, sorrette in attacco da capitan Crecchi, picchiano duro in prima linea riuscendo a guadagnare qualche punto di margine. Le biancorosse però non hanno nessuna intenzione di prestare il fianco alla furiosa partenza delle pisane e crescono di ritmo con l'andare della gara. Il servizio trova continuità e precisione, Fiaschi difende palloni importanti e i posti 4 riescono a trovare spazi nel muro difesa gialloblu. L'equilibrio regna sovrano fino al 20 quando un bel break delle avversarie sembra indirizzare il set a loro favore, 23-20. E' però capitan Corti E. a suonare la sveglia con un lob da posto 2 che porta Cascina a 21 e manda in battuta Lenzi. Dai 9 metri è proprio Lenzi che dà l'accelerata decisiva e, con 4 servizi efficaci conditi da una bella difesa e dall'ace finale, chiude la contesa portando le biancorosse in vantaggio, 23-25, 0-1.

Stessa musica alla ripresa. Il Dream tenta la fuga, ma le cascinesi non ci stanno e restano aggrappate al punteggio con ottime difese che costringono la squadra locale a cercare soluzioni forzate e a commettere qualche errore di troppo. Ancora una volta il parziale resta in bilico fin sopra al 20. Un muro di Corti F. e un passante di Simoncini concedono il vantaggio alle biancorosse e la palla dello 0-2. Le pisane annullano il primo tentativo, ma si devono arrendere ad un bel primo tempo firmato Cerri-Passaglia e ad un fallo di doppia che porta le ospiti sul 24-26, 0-2.

Al via il terzo set e, sulle ali dell'entusiasmo, le biancorosse concedono veramente poco alle padrone di casa. Precise ed efficaci sia in prima che in seconda linea, Fiaschi e compagne guadagnano fin da subito un buon margine, +8. Quando la pratica sembra ormai in fase di chiusura una lunga interruzione a causa del doppio infortunio dei liberi pisani, con conseguente subentro nel ruolo di uno schiacciatore (e dovute correzioni del sempre macchinoso referto elettronico), fa perdere ritmo e continuità alle cascinesi, che incappano in qualche errore gratuito. L'ampio margine accumulato consente comunque di gestire il finale con relativa tranquillità, e respingere al mittente anche l'ultimo assalto. Un bel muro della coppia Lenzi-Corti E. stoppa infatti definitivamente le ambizioni pisane e fa esplodere la festa biancorossa, 18-25, 0-3.

Partita davvero strepitosa, dopo due settimane opache che avevano visto Cascina cedere il passo a Donoratico e V.P. Volley, e soprattutto grande gioia per il raggiungimento dei playoff valevoli per la promozione in B2. Playoff che nel precampionato sembravano solo un autentico miraggio, considerati gli addii estivi di colonne portanti della scorsa stagione (Papeschi, Crescini, Pecene, Ricci, Bosco), coperti praticamente in modo integrale con cambi di ruolo e

inserimenti dal settore giovanile biancorosso. Adesso obiettivo puntato sul chiudere bene le ultime due giornate di regular season per confermare un secondo

posto che le biancorosse si sono duramente guadagnate, per preparare al meglio questi playoff da affrontare con orgoglio e determinazione. Appuntamento a sabato 25 marzo alle 21.15 al palazzetto di piazza Don Vivaldi a San Miniato, contro una squadra affamata di punti salvezza e quindi molto temibile.