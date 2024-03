Vittoria 'scacciacrisi' per la Pallavolo Cascina

Bella vittoria contro Donoratico e 3 punti fondamentali per le nostre cascinesi, che ribaltano il risultato dell'andata in una gara importante sia per la classifica che per il morale. Il sestetto inziale vede Tommasini opposta a Corti E., Papeschi e Corti F. in posto 4, Sgherri e Lenzi sul centro, Di Matteo libero.

Partono forte le biancorosse che impongono subito un ritmo serrato al match. La battuta va e il muro difesa ne risente positivamente. Papeschi e Corti F. guidano l'attacco biancorosso, mentre Donoratico risulta troppo falloso per controbattere colpo su colpo. Il break decisivo arriva dopo il 15 con 2 servizi di Sgherri e un muro di Lenzi che conduce Cascina al +6 finale, 25-19, 1-0.

Analogo andamento nella seconda frazione. Le ospiti provano a cambiare passo, ma le ragazze cascinesi sono brave a tener botta nel momento di difficoltà e a tornare a spingere appena consentito. Di Matteo dà ordine in seconda linea e Tommasini si rifugia spesso in posto 2 da Corti E., che con un bel diagonale dà il là alla fuga cascinese, 18-15. Ricoveri (coach ospite, grande ex della gara) prova ad invertire la rotta con 2 time out e ricorrendo a forze fresche dalla panchina, ma il set ormai è segnato e Cascina si porta sul doppio vantaggio 25-19, 2-0.

Nel terzo parziale Donoratico entra con un altro piglio, intenzionato a dare battaglia per cambiare il trend. Le biancorosse di contro si lasciano andare ad un 'evitabile' rilassamento, che rimette pericolosamente in gara le avversarie. L'equilibrio dura solo lo spazio di pochi scambi, un ace subito e 2 errori in attacco portano Cascina infatti ad inseguire già in avvio di set, 7-10. Lazzerini tenta subito di dare una sterzata con gli ingressi di Del Pecchia e Lemmi prima, e Ging poi. La reazione è troppo timida, le ospiti non si lasciano sfuggire l'occasione e chiudono con margine 15-25, 2-1.

Alla ripresa si poteva ipotizzare un contraccolpo per le cascinesi, considerata soprattutto la striscia di risultati non positivi da cui venivano, ma così non è. La squadra riparte con volontà e abnegazione. Si aggiudica diversi scambi lunghi, con ottime difese da entrambe le parti, grazie alla ritrovata precisione in fase di costruzione e ad una prima linea tornata efficace con una buona variabilità di colpi d'attacco. Donoratico tiene fino a metà set, quando Sgherri a muro e Tommasini al servizio ci portano al break del +7. Un pallonetto di Lenzi chiude definitivamente la contesa e dopo 4 risultati negativi restituisce la gioia dei 3 punti, 25-18, 3-1. Vittoria fondamentale in chiave classifica per affrontare con maggior tranquillità e serenità le prossime sfide di questo finale di stagione.