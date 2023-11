Esordio vincente per la Pallavolo Cascina maschile

Esordio vincente alla seconda di campionato, causa sospensione federale della prima gara, per i biancorossi di Luca Orsolini che si impongono 3 a 1 sul Vintage Prato al Palazzetto San Paolo. Di fronte ad una squadra ancora più giovane di quella cascinese, Di Nasso e compagni hanno iniziato bene il loro campionato entrando presto in partita e rompendo subito gli indugi per conquistare due set di fila contro i combattivi padroni di casa, non certo remissivi. Infatti il terzo, fatidico set, quasi come da manuale, meritatamente va proprio alla squadra in svantaggio che già aveva dato segnali di riscossa nel set precedente.

Si torna in campo questa volta con più voglia di fare e le cose si riaggiustano per il sestetto ospite che fin dall’inizio, salvo qualche cambio a muro, ha visto fino alla fine sul terreno l’esordiente play (inteso come titolare in partite di campionato) Andrea Bernardini in diagonale con Salvini posto 2; poi Zucchini - Mariotti posto 3, Di Nasso - Armani in 4 e rotazione che si chiude con Pergolesi, tornato Cascina, in regia difensiva.

Gara piacevole che è stata spesso in bilico ma con la sensazione che i biancorossi avessero comunque una marcia in più sia in campo che all’evenienza con possibili cambi, di cui il coach ha potuto fare a meno, guidando lui le situazioni per chiudere il set e partita con Prato a 19. Bene, altre sfide in campionato, forse con impatto differente, attendono un Cascina per ora gagliardo che quest’anno ha rinnovato la divisa di gara con Masoni Arredamenti quale Main Sponsor. Prossimo appuntamento alla palestra 'Galilei' sabato 18 novembre alle ore 18 quando verrà a far visita Zona Mazzoni di Pistoia.