La Pallavolo Castelfranco fa la voce grossa, Caselle ko: 3-0

Squadra in casa Fgl-Zuma Castelfranco

La Pallavolo Castelfranco torna tra le mura amiche e mette in cassaforte altri tre punti preziosi vincendo 3-0 contro Caselle Volley.

Gara sempre in mano alle ragazze pisane, qualche incertezza nel primo set ha fatto sì che si desse vita ad uno spettacolo più combattuto (25-20 il punteggio), poi nel secondo e nel terzo parziale le padrone di casa hanno macinato punti e gioco senza vacillare vincendo rispettivamente 25-17 e 25 – 15.

Ecco i commenti al termine della gara.

Alice Tesanovic, schiacciatrice FGL – Zuma Castelfranco: “Abbiamo giocato contro Caselle e ci siamo portate a casa altri tre punti, è importante vincere soprattutto in casa, con questo successo ribadiamo il grande inizio di stagione ma dobbiamo continuare a dare tutto, senza abbassare la guardia proprio come fatto stasera, ci tengo a ringraziare anche tutti i tifosi che sono venuti a sostenerci”.

Nicola Ficini, coach in 2ª FGL – Zuma Castelfranco: “Partita affrontata nella giusta maniera, con attenzione e pazienza come era stato chiesto alle ragazze, primo set combattuto ma poi abbiamo preso le misure e vinto seppur con qualche difficoltà, nel secondo e nel terzo parziale queste difficoltà non ci sono state ed abbiamo vinto più agevolmente, una nota di merito a tutte le ragazze anche quelle entrate dalla panchina perché tutte hanno dato il loro contributo”.

FGL–ZUMA CASTELFRANCO – CASELLE VOLLEY 3-0

Parziali: 25-18, 25-17, 25-15