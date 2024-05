Il grande volley arriva a Montescudaio: al via il Trofeo dei Territori

È stata presentata ieri mattina presso la Sala Giunta del Comune di Cecina, alla presenza del Commissario Prefettizio del Comune di Cecina dott.ssa Vincenza Filippi, dell’Assessore allo Sport del Comune di Castagneto Carducci Cristiano Pullini, del Presidente del Comitato Regionale Fipav Toscana Giammarco Modi e del Vice Presidente Tiziano Silei, del Consigliere Regionale Gianni Taccetti e del Consigliere Territoriale Basso Tirreno Paolo Duè, l’edizione toscana dell’AeQuilibrium Cup Trofeo dei Territori che per quest’anno si scinderà in due diverse competizioni.

In effetti ci sarà il Trofeo vero e proprio, riservato alle categorie Under 14 Femminile ed Under 15 Maschile e la nuova Rassegna, che vedrà in campo le categorie Under 13 Femminile ed Under 14 Maschile. L’edizione Toscana di quest’anno sarà una delle sette nel circuito nazionale dei Trofei dei Territori scelte dallo sponsor AIA AeQuilibrium per una particolare brandizzazione. La cornice sarà quella della splendida Costa degli Etruschi, con partite che si disputeranno a Cecina, Rosignano Solvay, Montescudaio, Donoratico e Castelnuovo della Misericordia nel weekend 11-12 maggio.

Si sfideranno i quattro territori toscani (Appennino Toscano, Basso Tirreno, Etruria e Firenze) con un girone iniziale dalla cui classifica scaturiranno le finali per quanto riguardo il Trofeo, mentre per la Rassegna non sono previste classifiche e finali. Novità di questa edizione uno speciale richiamo, a tutela dei contenuti della manifestazione come attività di qualificazione, al principio di inclusione e relativa raccomandazione ai selezionatori di impiegare con continuità tutte le atlete e tutti gli atleti durante le gare.