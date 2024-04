Cala il sipario sulla stagione della Pallavolo Turris nel campionato di Prima Divisione

Le atlete della Pallavolo Turris, nell’ultimo impegno di campionato, riescono a conquistare l’intera posta in palio sul difficile campo del Perla Volley. La sfida contro il sestetto di Santa Maria a Monte, formazione che chiude la sua stagione all’ottavo posto, termina con un netto 3-0 per le pisane e permette a coach Fioretti di far ruotare tutto il roster a disposizione. Da segnalare anche il debutto in prima squadra della giovane Della Bartola, atleta della formazione U16, aggregata in prima squadra durante il corso della stagione.

La Turris conclude così la sua stagione al sesto posto in classifica con 44 punti, frutto di 14 vittorie e 10 sconfitte (4 di queste al tie break) e mancando per 5 punti la zona che avrebbe permesso a capitan Chiaverini e compagne di accedere alla fase play off. Un campionato non semplice che ha messo a dura prova l’intera squadra che ha dovuto affrontare una lunga serie di infortuni nella fase centrale del campionato. Nonostante tutto, l’intero team, grazie alla forza e alla determinazione del gruppo, ha lottato in ogni partita riuscendo ad ottenere un sesto posto non così scontato.

Queste le parole del tecnico al termine della stagione: "Concludiamo nel migliore dei modi una stagione per noi difficile. Sicuramente a inizio stagione le aspettative erano altre ma una serie di infortuni ha condizionato parte del nostro cammino. Sono comunque contento del percorso che abbiamo fatto e ringrazio tutte le ragazze che con impegno, passione e dedizione hanno lottato fino all’ultima partita. Ripartiremo dalla forza del nostro gruppo e torneremo in palestra con la consapevolezza di poter dimostrare ancora tanto e chissà toglierci qualche soddisfazione".