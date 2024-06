Festa in casa Grandi Turris: i biancoverdi festeggiano la promozione in Serie D

La squadra allenata da Antonio Volk si è dimostrata una vera e propria corazzata, portando a casa 19 vittorie e 2 sole sconfitte sulle 21 partite totali disputate. Nella fase a gironi, Cannelli e soci portano a casa 8 vittorie sulle 8 partite giocate, classificandosi come la prima squadra assoluta unificando le classifiche dei due gironi, acquisendo così il fattore 'casa' nella fase playoff, che inizia con una vittoria per 3 a 0 ai danni della giovane Era Volley Pontedera.

Ai quarti di finale ancora una vittoria, questa volta per 3 a 2 contro il Volley Cecina, mentre semifinali e finali prevedono partite di andata e ritorno, con eventuale bella in caso di pareggio. Si comincia contro San Miniato, con gara 1 vinta in trasferta per 3 a 2 e gara 2 vinta in casa per 3 a 1. Finale territoriale contro Volley Cecina (che aveva vinto il tabellone 'perdenti') dove arriva la prima sconfitta in gara 1 per 3 a 1 in trasferta; la compagine biancoverde si riscatta vincendo gara 2 e gara 3 entrambe per 3 a 0 e si presenta alla fase regionale col titolo di Campione Territoriale.

Parte così la fase regionale per la squadra di mister Volk, che ai quarti di finale incontra il Cortona Volley vincendo sia gara 1 in trasferta che gara 2 in casa per 3 a 0. Semifinali contro la forte San Quirico: la vincitrice è automaticamente in Serie D. Gara 1 che sembra una maratona in trasferta e sconfitta per 3 a 2 per i biancoverdi pisani. Gara 2, giocata al PalaTurris, con vittoria netta per 3 a 0 e promozione in Serie D. Ma Cannelli e compagni non sono sazi e vincono anche la finale regionale sempre contro i giovani ragazzi di Volley Cecina (anche loro a quel punto meritatamente promossi in Serie D); vittoria in gara 1 a Cecina per 3 a 2 e vittoria in gara 2 per 3 a 1 in casa. Al termine di entrambe le gare, le due squadre offrono un 'terzo tempo' per festeggiare insieme le meritate promozioni.

Grande orgoglio e felicità in casa biancoverde, dove i ragazzi sono riusciti a coronare una stagione lunga con il ritorno della Grandi Turris Pisa in una categoria regionale. La formazione della compagine pisana: Andrea Alessandrini, Guglielmo Bionda, Federico Cannelli (C), Matteo Ceradini, Lorenzo Garagunis, Niccolò Lupetti, Vittorio Lupi, Federico Mammini, Filippo Patrini, Matteo Rossi, Giorgio Sereni, Matteo Toni, Gaetano Valenti, Gianni Valerio, Fabio Vatteroni.

Allenatore: Antonio Volk. Dirigente: Andrea Baudone.