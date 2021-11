La PediaTuss Casciavola in Serie C torna al successo

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, la PediaTuss Casciavola torna al successo in Serie C dopo due turni di campionato nei quali ha dovuto fare i conti non solo contro i forti avversari ma anche contro la cattiva sorte che sembra non lasciare la sua morsa sulla squadra rossoblu. Ed è proprio all’ultima infortunata in ordine di tempo, Marta Tellini, che tutta la squadra ha voluto dedicare questa vittoria contro il Volley Livorno che consolida il terzo posto in classifica della PediaTuss.



La partita come ci si aspettava ha evidenziato la netta differenza fra le due formazioni, uno formata da atlete già con una certa esperienza pur nella giovane età, l’altra, quella labronica, con giocatrici quasi tutte under. L’equilibrio è durato lo spazio di una decina di punti nel corso del primo set, poi la formazione casciavolina ha preso un buon margine di vantaggio che ha gestito senza alcun patema fino alla fine del parziale. Nel secondo set invece il punteggio si è subito dilatato a favore della PediaTuss che poi a gestito la frazione, fino a bissare, nei numeri, il parziale precedente, ed infine il terzo set, quello meno equilibrato dei tre, è stato chiuso ad 11, con il vantaggio della PediaTuss quasi mai sceso sotto i 10 punti. Adesso la formazione rossoblu deve osservare nel prossimo turno il riposo previsto dal campionato con squadre dispari e sarà una sosta utile a coach Barboni per completare il recupero di Lichota, tornata in panchina e delle altre che avevano avuto problemi fisici anche importanti nelle ultime settimane.

SERIE D. La Renault Clas raccoglie un punto al cospetto di una delle favorite del campionato, la Facile Salire Calci, ma soprattutto riscatta la prova opaca di Grosseto andando a giocare una partita di grande sostanza e di grande tenacia, tanto da riuscire per bene due volte a recuperare un set di svantaggio e a costringere le avversarie al tie-break. Sono stati in fotocopia i prima quattro set, con grande equilibrio per due terzi di parziale, salvo poi allungare nel finale, nei set dispari le ospiti, in quelli pari la Renault Clas. Nel set decisivo parte meglio la formazione rossoblù che si porta fino al 6-2, poi improvvisamente, il black out, soprattutto in ricezione che risulterà fatale: Calci piazza un parziale di 6-0 che le porta al cambio campo avanti di due punti, per poi allungare costantemente fino a procurarsi sette palle match, che le calcesane sfruttano alla terza occasione. Finisce così con la sconfitta al tie-break, ma con la consapevolezza, di potersela giocare contro tutte le avversarie. Adesso ci sarà il turno di riposo, una settimana in cui si ricaricheranno le batterie e poi c’è da sperare di trovare anche in trasferta quella consapevolezza mostrata fra le mura amiche nelle ultime partite.